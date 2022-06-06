Vav TV İzle
Haberler Dünya Elon Musk'tan Twitter'a şok suçlama: Engellediler!

Elon Musk'tan Twitter'a şok suçlama: Engellediler!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi.

06.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 06.06.2022 17:06
Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Musk'ın avukatları tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, spam ve sahte hesaplar hakkında sosyal medya şirketinden yeniden veri ve bilgi talep edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Twitter'ın, Musk'ın spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddettiği belirtilen mektupta, Twitter'ın yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojilerine ilişkin ayrıntıları sağlama konusundaki teklifinin Musk'ın veri taleplerini reddetmekle eş değer olduğu kaydedildi.

Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Mektupta, Musk'ın şirketin test metodolojilerinin yeterli olduğuna inanmadığı, kendi analizini yapması gerektiğini açıkça belirttiği ve bunun için talep ettiği verilerin gerekli olduğu vurgulandı.

Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Satın alma anlaşmasının tamamlanması için talep edilen veri ve bilgilerin sağlanması gerektiği belirtilen mektupta, Musk'ın Twitter'ın bilgi edinme hakkına "aktif olarak direndiğine ve engellediğine" inandığı aktarıldı.

Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Bu durumun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin "açık bir ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, Musk'ın işlemi tamamlama hakkı ve anlaşmayı feshetme hakkı da dahil olmak üzere bu durumdan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.

SON DAKİKA