Elon Musk'tan Twitter'a şok suçlama: Engellediler!
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi.
06.06.2022 17:06 - Son Güncelleme: 06.06.2022 17:06
Musk'ın avukatları tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, spam ve sahte hesaplar hakkında sosyal medya şirketinden yeniden veri ve bilgi talep edildi.
Twitter'ın, Musk'ın spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddettiği belirtilen mektupta, Twitter'ın yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojilerine ilişkin ayrıntıları sağlama konusundaki teklifinin Musk'ın veri taleplerini reddetmekle eş değer olduğu kaydedildi.
Satın alma anlaşmasının tamamlanması için talep edilen veri ve bilgilerin sağlanması gerektiği belirtilen mektupta, Musk'ın Twitter'ın bilgi edinme hakkına "aktif olarak direndiğine ve engellediğine" inandığı aktarıldı.