Elon Musk’tan Twitter’a şok suçlama: Engellediler!

Bu durumun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin "açık bir ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, Musk'ın işlemi tamamlama hakkı ve anlaşmayı feshetme hakkı da dahil olmak üzere bu durumdan kaynaklanan tüm haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.