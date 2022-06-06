Balayında kanlı infaz: Mafyaya karşı savaşan İtalyan savcı Marcelo Pecci’yi eşinin yanında öldürdüler! Kan donduran detaylar: Bebek bekliyorlardı 120 bin dolar

Mafya karşıtlığı ile bilinen Marcelo Pecci, geçtiğimiz nisan ayında gazeteci eşi Claudia Aguilera ile evlenmişti. Cennet Ada Baru'ya giden çiçeği burnunda çift korkunç saldırının hedefi oldu. 11 Mayıs'ta Plajda güneşlendikleri sırada jet ski ile yaklaşan kişiler tarafından açılan ateş sonucu savcı hayatını kaybetti.