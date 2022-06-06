Balayında kanlı infaz: Mafyaya karşı savaşan İtalyan savcı Marcelo Pecci'yi eşinin yanında öldürdüler! Kan donduran detaylar: Bebek bekliyorlardı 120 bin dolar
Dünyayı şoke eden savcı suikastı ile ilgili yeni detaylar öğrenildi. Mafyaya karşı açtığı savaş ile bilinen savcı Marcelo Pecci balayında plajda güneşlendiği sırada öldürülmüştü. O sırada olay yerinde olan eşine ise bir şey olmamıştı. Olayı araştıran yetkililer, katiller hakkında bilgi verenlere 12 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Katilller ve işbirlikçileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete infaz için üyelerine 120 bin dolar verirken çift ise bebek bekliyordu.
06.06.2022 10:06 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:30
Mafya karşıtlığı ile bilinen Marcelo Pecci, geçtiğimiz nisan ayında gazeteci eşi Claudia Aguilera ile evlenmişti. Cennet Ada Baru'ya giden çiçeği burnunda çift korkunç saldırının hedefi oldu. 11 Mayıs'ta Plajda güneşlendikleri sırada jet ski ile yaklaşan kişiler tarafından açılan ateş sonucu savcı hayatını kaybetti.
12 BİN DOLAR ÖDÜL
Paraguay, Marcelo Pecci'yi öldürenler hakkında bilgi verenlere 12 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.
KATİLLER YAKALANDI
Kolombiya'da balayı tatilindeyken 11 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarının yakalandığı bildirildi.