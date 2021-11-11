Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit! Yunan basını yazdı: Bu füzelerle vuracağız!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı haddini aşan sözler geldi. SİHA'lardan korkusunu gizleyemeyen, Türkiye'nin gücünden çekindiği için başka ülkelerden yardım isteyen Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etme cüretinde bulundu. Yunan basınında çıkan ve "Yunan kuvvetleri, olası bir çatışma ihtimaline karşı, komşu kıyıdaki Türk kuvvetlerini ve altyapıyı hedef alıyor" ifadeleri kullanılan haberde skandala imza atıldı.
Atina yönetimi Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını bir adım daha ileri taşıyarak, doğrudan savaş hazırlıkları yapmaya başladı. ABD ile savunma anlaşmasını protokolünü uzatan ülkenin başka planları olduğu da ortaya çıktı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzaladılar.
Bu diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir" diyen Blinken, kendisini 'bölgede istikrarın direği' olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi.
YUNAN BASINI: TÜRK KUVVETLERİNİ HEDEF ALIYORUZ
Yunan basınında çıkan ve "Yunan kuvvetleri, olası bir çatışma ihtimaline karşı, komşu kıyıdaki Türk kuvvetlerini ve altyapıyı hedef alıyor" ifadeleriyle başlayan haber şöyle devam etti: