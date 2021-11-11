ABD'de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi
Lüks ve pahalı bir yaşantının merkezi olarak bilinen Amerika'nın bir de öteki yüzü var. Lüks yaşantıların aksine uyuşturucu bağımlıları da Amerika'da bir hayli fazla. "Doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak anılan Kensington bölgesinde, evsizlerin sokakta uyuşturucu kullandıkları içler acısı halleri karelere yansıdı. İşte o ürkütücü görüntüler...
11.11.2021 13:16
- Son Güncelleme: 11.11.2021 13:16
ABD'de uyuşturucu krizinin merkezlerinden biri olan ve "doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak anılan Philadephia kentinin Kensington bölgesinde, çoğunluğu evsiz yüzlerce kişinin sokaklarda uyuşturucu kullanırken sergiledikleri ürkütücü görüntüler dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansının görüntülediği uyuşturucu kullanan insanlarla dolu Kensington sokakları, evsizlik ve uyuşturucu krizinin boyutlarını gözler önünde seriyor.