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ABD'de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

Lüks ve pahalı bir yaşantının merkezi olarak bilinen Amerika'nın bir de öteki yüzü var. Lüks yaşantıların aksine uyuşturucu bağımlıları da Amerika'da bir hayli fazla. "Doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak anılan Kensington bölgesinde, evsizlerin sokakta uyuşturucu kullandıkları içler acısı halleri karelere yansıdı. İşte o ürkütücü görüntüler...

11.11.2021 13:16 - Son Güncelleme: 11.11.2021 13:16
ABD’de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

ABD'de uyuşturucu krizinin merkezlerinden biri olan ve "doğu yakasındaki en büyük eroin pazarı" olarak anılan Philadephia kentinin Kensington bölgesinde, çoğunluğu evsiz yüzlerce kişinin sokaklarda uyuşturucu kullanırken sergiledikleri ürkütücü görüntüler dikkati çekiyor.

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ABD’de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

Anadolu Ajansının görüntülediği uyuşturucu kullanan insanlarla dolu Kensington sokakları, evsizlik ve uyuşturucu krizinin boyutlarını gözler önünde seriyor.

ABD’de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

"Doğu yakasının en büyük eroin pazarı" olarak nitelendirilen semte şehir ve eyalet dışından birçok bağımlının alışveriş için geldiği ve bu kişilerden bazılarının şehirden ayrılmadığı belirtiliyor

ABD’de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

Philadelphia Sağlık Departmanı verilerine göre, bölgede 2020 yılında aşırı doz uyuşturucudan 1214 kişi hayatı kaybederken bu rakamın her yıl artış gösterdiği kaydediliyor.

ABD’de tüyler ürperten görüntüler! Sokaktaki uyuşturucu bağımlıları böyle görüntülendi

Yetkililer, ölüm oranlarının artmasını, son yıllarda kullanımı artan ve bölgede satılan eroinin içinde bulunan fentanil adlı sentetik bir uyuşturucuya bağlıyor.

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