SON DAKİKA: Avrupa'nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi
Son dakika haberleri... Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti. Avrupa'da gerilimin yankıları sürerken Rus savaş uçaklarının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
10.11.2021 16:23
- Son Güncelleme: 10.11.2021 16:23
Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellediği belirtildi.