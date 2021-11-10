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Haberler Dünya SON DAKİKA: Avrupa'nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

SON DAKİKA: Avrupa'nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

Son dakika haberleri... Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti. Avrupa'da gerilimin yankıları sürerken Rus savaş uçaklarının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

10.11.2021 16:23 - Son Güncelleme: 10.11.2021 16:23
SON DAKİKA: Avrupa’nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi tırmanıyor. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Avrupa’nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

Sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesinin, ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştığı iddia edildi.

SON DAKİKA: Avrupa’nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellediği belirtildi.

SON DAKİKA: Avrupa’nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

Bölgede gerilim tırmanırken Rusya'dan Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiği açıklaması geldi.

SON DAKİKA: Avrupa’nın göbeğinde mülteci krizi büyüyor! Rusya savaş uçağı gönderdi

BELARUS HAVA SAHASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, iki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

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