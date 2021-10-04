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Haberler Dünya Yunan'dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Yunan'dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Doğu Akdeniz'deki tahriklerine karşılık Türkiye'den rest gören Yunanistan'da medya organları skandal başlıklarla gerilim yaratmaya devam ediyor. Savaş uçaklarının Ege denizinde karşı karşıya geldiğini yazan gazete Fransa ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın Türkiye'yi kızdırdığını iddia etti.

04.10.2021 09:27 - Son Güncelleme: 04.10.2021 09:27
Yunan’dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Doğu Akdeniz'de sakin geçen yaz mevsiminin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı Nautical Geo araştırma gemisinin sahaya sürülmesiyle bir kez daha şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.

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Yunan’dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Yunanistan Malta bayraklı gemi için Eylül ayı sonlarında Girit Adası çevresini kapsayan NAVTEX ilan etti, Türkiye anında karşı NAVTEX açıkladı.

Yunan’dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Türk deniz sahasına gönderilen araştırma gemisi, Türkiye tarafından Oruç Reis fırkateyniyle durduruldu ve Kandiye limanına dönmek zorunda kaldı.

Yunan’dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Nautical Geo'nun bir sonraki durağı, Kıbrıs adası açıklarıydı. Bu kez Rumlar NAVTEX duyurusu yaptı, Türkiye aynı şekilde yanıt verdi.

Yunan’dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pazar günü yapılan açıklamalar ise, bugün Yunan medyasının manşetlerinde.

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