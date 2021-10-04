Yunan'dan bu kez de medya üzerinden Doğu Akdeniz tahriği! Skandal Türkiye manşetleri
Doğu Akdeniz'deki tahriklerine karşılık Türkiye'den rest gören Yunanistan'da medya organları skandal başlıklarla gerilim yaratmaya devam ediyor. Savaş uçaklarının Ege denizinde karşı karşıya geldiğini yazan gazete Fransa ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın Türkiye'yi kızdırdığını iddia etti.
04.10.2021 09:27
- Son Güncelleme: 04.10.2021 09:27
Doğu Akdeniz'de sakin geçen yaz mevsiminin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı Nautical Geo araştırma gemisinin sahaya sürülmesiyle bir kez daha şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.
Yunanistan Malta bayraklı gemi için Eylül ayı sonlarında Girit Adası çevresini kapsayan NAVTEX ilan etti, Türkiye anında karşı NAVTEX açıkladı.
Nautical Geo'nun bir sonraki durağı, Kıbrıs adası açıklarıydı. Bu kez Rumlar NAVTEX duyurusu yaptı, Türkiye aynı şekilde yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pazar günü yapılan açıklamalar ise, bugün Yunan medyasının manşetlerinde.