CIA'in üfürükçüsü David Ignatius'tan Afganistan'daki çekilme hezimetine güzelleme
ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi. ABD 20 yılın ardından arkasında enkaz ve kaos bıraktı, dış politikası çöktü. "Süper güç" Afganistan'da da çuvallayınca tıpkı Irak'ta çuvallamasının ardından yaptığı gibi imaj düzeltme çabalarına girdi. Harput kökenli Ermeni bir ailenin çocuğu olan David Ignatius, Washingtonpost'ta kaleme aldığı ısmarlama yazıda, Afganistan'da yaşanan hezimeti güzellemeye kalktı.
Afganistan'da ABD'ye karşın gücünü pekiştiren Taliban, onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
15 Ağustos 2021'de Taliban, başkent Kabil'i kuşattı ve yönetimi "barışçıl" yollarla devraldı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani aynı gün akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.
30 Ağustos 2021'de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
20 YILLIK SÜREÇ HEZİMETLE SONUÇLANDI
ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi. ABD 20 yıllık savaşı kaybetti, ardına bakmadan kaçtı! Geride sadece kaos ve kan bıraktı.
HEZİMETİN ARDINDAN İMAJ DÜZELTME ÇABALARI
ABD tıpkı Irak hezimeti sonrası yazdırdığı onlarca ısmarlama kitap, çektirdiği onlarca ısmarlama film ve belgesel gibi Afganistan'da da yıkılan imajını düzeltmek için girişimlere başladı.
Harput kökenli Ermeni bir ailenin çocuğu olan David Ignatius, Washingtonpost'ta kaleme aldığı ısmarlama makalede CIA güzellemesi yaptı, yaşanan hezimeti bir kahramanlık senaryosu gibi pazarlamaya çalıştı.
David Ignatius'un bugün kaleme aldığı makalede dikkat çeken CIA parlatma cümleleri şöyle: