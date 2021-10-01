CIA’in üfürükçüsü David Ignatius’tan Afganistan’daki çekilme hezimetine güzelleme

Harput kökenli Ermeni bir ailenin çocuğu olan David Ignatius, Washingtonpost'ta kaleme aldığı ısmarlama makalede CIA güzellemesi yaptı, yaşanan hezimeti bir kahramanlık senaryosu gibi pazarlamaya çalıştı.



David Ignatius'un bugün kaleme aldığı makalede dikkat çeken CIA parlatma cümleleri şöyle: