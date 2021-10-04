İngiltere'deki yakıt krizi derinleşiyor! Asker devreye girdi market rafları boş kaldı! Yakıt krizi ne zaman bitecek? Flaş açıklama!
Dünya İngiltere'deki yakıt krizini yakından takip ediyor. Yakıt tedarikinin yaşandığı İngiltere'de durum vahametini korurken askerler devreye girdi. İngiliz askerler, kıtlığın yaşandığı akaryakıt istasyonlarına benzin ve dizel sevkiyatı yapacak. Öte yandan yakıt krizinin ne zaman biteceği de büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedarik sorunlarının Noel'i etkileyip etkilemeyeceğine yönelik kesin bir ifade kullanmayarak, bu yılki bayram sezonunun geçen yıla göre "önemli ölçüde daha iyi" olacağına inandığını söyledi.
04.10.2021 10:43
- Son Güncelleme: 04.10.2021 11:02
İngiltere'de yaşanan ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikte zorlanan akaryakıt istasyonlarındaki kuyrukları önlemek için ordu devreye giriyor.
İNGİLTERE'DE ASKER POMPAYA GEÇİYOR
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için 'geçici' destek sağlayacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.
UZUN SÜREN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.