Vav TV İzle
Haberler Dünya Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love'un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love'un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giyen Vagner Love'un ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt ile çekilen ilişki görüntüleri daha önce sızdırılmıştı. Butt, kendi açıklamalarından sonra varlığından haberdar olunan kasetin dolaşıma girmesine isyan etti.

11.06.2022 18:22 - Son Güncelleme: 11.06.2022 18:42
Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love’un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten forvet oyuncusu Wagner Love'un geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan cinsel ilişki kasedi büyük yankı uyandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love’un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

Türk basınında geniş bir yer bulmayan bu olay, yıllar sonra görüntülerdeki Pamela Butt'un açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love’un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

DOLAŞIMA GİRMESİNE İSYAN ETTİ
Brezilya'da geniş bir kesim tarafından tanınan cinsel içerikli film yıldızı Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.

Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love’un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

"ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ"
Pamela Butt, kamera önünde cinsel ilişkiye girdiği zaman yüklü paralar aldığını fakat bu durumun farklı olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love’un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti

İki Pamela olduğunu söyleyen ünlü isim, bu olayda özel hayatının kirletildiğini dile getirdi.

SON DAKİKA