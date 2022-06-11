Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love'un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti
Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giyen Vagner Love'un ünlü cinsel film yıldızı Pamela Butt ile çekilen ilişki görüntüleri daha önce sızdırılmıştı. Butt, kendi açıklamalarından sonra varlığından haberdar olunan kasetin dolaşıma girmesine isyan etti.
11.06.2022 18:22 - Son Güncelleme: 11.06.2022 18:42
Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten forvet oyuncusu Wagner Love'un geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan cinsel ilişki kasedi büyük yankı uyandırmıştı.
Türk basınında geniş bir yer bulmayan bu olay, yıllar sonra görüntülerdeki Pamela Butt'un açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.
DOLAŞIMA GİRMESİNE İSYAN ETTİ
Brezilya'da geniş bir kesim tarafından tanınan cinsel içerikli film yıldızı Pamela Butt, özel görüntülerinin internet üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasının yanlış olduğunu savundu.
"ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ"
Pamela Butt, kamera önünde cinsel ilişkiye girdiği zaman yüklü paralar aldığını fakat bu durumun farklı olduğunu söyledi.