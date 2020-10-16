Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

Komşu ülke Yunanistan'ın geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan göç dalgasında 3 mülteciyi gerçek ve plastik mermi kullanarak öldürdüğü, yüzlerce mülteciyi ise yaraladığı o dönem dünya kamuoyuna yansımış, Avrupa Birliği üye ülkeleri ise yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmayı tercih etmişti.