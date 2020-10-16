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Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

Sığınmacılara karşı her fırsatta insan haklarını ayaklar altına alan uygulamalarda bulunan Yunanistan, bu kez de Türkiye ile sınır hattına olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

16.10.2020 13:02 - Son Güncelleme: 16.10.2020 13:49
Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesinde skandal bir karara daha imza attı. Atina yönetimi tarafından alınan kararla ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatı'na (ELAS) teslim edildi.

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Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sisteminin insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırttığı, sağır edebildiği, dayanılmaz acılara neden olduğu ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler


Yunanistan, Meriç Nehri sınır bölgesine seyyar olarak görev yapacak bu modern silahlar sayesinde toplu kaçak göçü engellemeyi amaçlıyor.

Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

Komşu ülke Yunanistan'ın geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan göç dalgasında 3 mülteciyi gerçek ve plastik mermi kullanarak öldürdüğü, yüzlerce mülteciyi ise yaraladığı o dönem dünya kamuoyuna yansımış, Avrupa Birliği üye ülkeleri ise yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler

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