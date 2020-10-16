Yunan vicdanı: Göçmenleri sağır edebilecek iki cihaz yerleştirdiler
Sığınmacılara karşı her fırsatta insan haklarını ayaklar altına alan uygulamalarda bulunan Yunanistan, bu kez de Türkiye ile sınır hattına olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.
16.10.2020 13:02
- Son Güncelleme: 16.10.2020 13:49
Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesinde skandal bir karara daha imza attı. Atina yönetimi tarafından alınan kararla ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatı'na (ELAS) teslim edildi.
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