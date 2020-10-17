Haberler Galeri Dünya Uluslararası haber ajansları işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını görmedi

Uluslararası haber ajansları işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını görmedi

Son dakika haberine göre İşgalci Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi. Gece yarısı Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle sivilleri hedef alan Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.

17.10.2020 06:35 - Son Güncelleme: 17.10.2020 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





