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Uluslararası haber ajansları işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını görmedi
Uluslararası haber ajansları işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını görmedi
Son dakika haberine göre İşgalci Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi. Gece yarısı Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle sivilleri hedef alan Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.
17.10.2020 06:35
- Son Güncelleme: 17.10.2020 06:35
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.
Ermenistan bu saldırısını ise uluslararası haber ajansları görmezden geldi.
KATLİAMI YOK SAYDILAR
Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi ile sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu.
Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu.
Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.