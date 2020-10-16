Haberler Galeri Dünya New York Post ifşa etti Facebook ve Twitter sansürledi: "Amerika soyulurken Biden’lar zengin oldu"

New York Post ifşa etti Facebook ve Twitter sansürledi: "Amerika soyulurken Biden’lar zengin oldu"

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde ortalık karıştı. New York Post'un ele geçirdiği ve Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-maillerde Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi ortaya çıktı. Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump, Biden'ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump, "Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu" dedi. Öte yandan sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, "New York Post" gazetesinin Demokratların ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ile ilgili yaptığı haberin paylaşılmasına sınırlama getirdi.

16.10.2020 10:24 - Son Güncelleme: 16.10.2020 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





