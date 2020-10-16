New York Post ifşa etti Facebook ve Twitter sansürledi: "Amerika soyulurken Biden’lar zengin oldu"
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde ortalık karıştı. New York Post'un ele geçirdiği ve Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-maillerde Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisi ortaya çıktı. Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump, Biden'ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump, "Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu" dedi. Öte yandan sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, "New York Post" gazetesinin Demokratların ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlunun e-postalarıyla ile ilgili yaptığı haberin paylaşılmasına sınırlama getirdi.
"New York Post" gazetesi, ele geçirdiği Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen elektronik postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi "Burisma" ile ilişkisini ortaya çıkarmıştı. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti. Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu savundu.
Iowa'da Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Rusya ile ilişkilerini eleştiren Trump, Biden'ın eski başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı sayesinde Çin, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden milyonlarca dolar para aldığını öne sürdü. Trump, "Amerika soyulurken Biden'lar zengin oldu" dedi.
HUNTER'E RUSYA'DAN 3.5 MİLYON DOLARLIK HAVALE İDDİASI
3 Kasım başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi parti, Demokrat parti başkan adayı Joe Biden ile ilgili rapor yayınladı. Raporda, ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan demokratların adayı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden'ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Moskova Belediye Başkanı'nın milyarder eşinden 3.5 milyon dolarlık para aldığı iddia edildi.
Raporda, Joe Biden'in ABD'li bir avukat ve yatırım danışmanı olan oğlu Hunter Biden'ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan ve 2019'da hayatını kaybeden eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'un milyarder eşi Elena Baturina'dan 2014 yılında 3.5 milyon para aldığını duyurdu. Raporda Hunter Biden'e gönderilen 3.5 milyon dolarlık banka havalesinin detayları da yer aldı.