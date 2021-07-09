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Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

Doğu Akdeniz'de sürekli tahrikleri ile gerilimi artıran Yunanistan'da Türkiye korkusu hiç dinmiyor. Gelen son dakika haberine göre, Yunan medyası Doğu Akdeniz'de Almanya'nın Türkiye'ye yardım ettiğini iddia etti. İşte detaylar...

09.07.2021 14:53 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:53
Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan, bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı.

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Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ
Ancak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman bakanlığına göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.

Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

Haberde Türkiye'nin, hem süper güçlerin, hem de NATO'nun ve Rusya'nın onlarca yıldır rekabet ettiği hassas, stratejik bir alan olan, jeopolitik öneme sahip Doğu Akdeniz'de su altında da güçlenmeye başladığı dile getirildi.

Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

ATİNA'NIN GÖRMEK İSTEYECEĞİ SON ŞEY...
Yunan gazeteci Philip Chrysopoulos'un Greek Reporter için kaleme aldığı haberde, Atina'nın görmek isteyeceği son şeyin su altında güçlendirilmiş bir Türk Donanması olduğu ifadelerine yer verildi.

Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'

Chrysopoulos, yazısına şöyle devam etti: "Yunanistan'ın, AB'nin Ankara'ya askeri ambargo uygulanmasına yönelik taleplerine rağmen, Almanya bu konuda Türkiye'yi desteklemeye devam ediyor."