Yunan tir tir titriyor! Manşetten verdiler: 'Almanya Yunanistan'a karşı Türkiye'yi destekliyor'
Doğu Akdeniz'de sürekli tahrikleri ile gerilimi artıran Yunanistan'da Türkiye korkusu hiç dinmiyor. Gelen son dakika haberine göre, Yunan medyası Doğu Akdeniz'de Almanya'nın Türkiye'ye yardım ettiğini iddia etti. İşte detaylar...
09.07.2021 14:53
- Son Güncelleme: 09.07.2021 14:53
YUNANİSTAN'A SOĞUK DUŞ
Ancak Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, satışın durdurulamayacağını, hatta ertelenemeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Alman bakanlığına göre, altı tip U-214 denizaltısını inşa eden Thyssen şirketi, 2002 yılında imzalanan sözleşmeye bağlı kaldı.