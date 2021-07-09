Vav TV İzle

SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

Son dakika haberleri... Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti. Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

09.07.2021 12:30 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:30
SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

İtfaiye yetkilisi Russel Shikder, yaptığı açıklamada, dün gece başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin fabrikasında başlayan yangında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

Beş katlı fabrikada mahsur kalan en az 49 kişinin hayatını kaybettiği; arama kurtarma ekiplerinin, 17 kişinin cesedine ulaşabildiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

Yangının neden çıktığı, kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu netleşmedi.

SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

ALTYAPISI YETERSİZ YERLERDE KURULAN FABRİKA VE ATÖLYELER
Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.