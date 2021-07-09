SON DAKİKA: Bangladeş'te fabrikada yangın! En az 49 ölü

Son dakika haberleri... Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti. Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

09.07.2021 12:30 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





