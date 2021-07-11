Dünyanın en zenginleri ‘yaz kampı’nda bir arada! Toplam servetleri 825 milyar dolar...

HAVA SAHASI KAPATILDI

Dünyanın önde gelen isimlerini buluşturan kamp için Michigan eyaletinin ve Kanada'nın bir bölümünü de kapsayan bölge hava sahası geçici olarak kapatıldı. Bill Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, milyoner ve milyarderlere iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi. Konuşulan diğer konu başlıkları, kamu sağlığı, ceza yargı reformu ve küresel ekonomi oldu.