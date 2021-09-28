Yunan tehlikeli sularda yüzüyor! Türkiye’ye sadece 3 km! Doğu Akdeniz’de…

Hemen ardından Yunanistan ve Fransa arasında üç yeni savaş gemisi alımı için anlaşmaya varıldığını 'son dakika' koduyla geçti. Anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Macron, saldırı ve ihlallere karşı Yunanistan'la işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.