Yunan tehlikeli sularda yüzüyor! Türkiye’ye sadece 3 km! Doğu Akdeniz’de…
Doğu Akdeniz'de sürekli gerilimi artıran Yunanistan, tahriklerine her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak müttefiki Fransa'dan 3 yeni savaş gemisi alan Yunanistan, 3 milyar Euro ödeyecek. Öte yandan Yunan medyası Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nın etrafında seyreden Papanikolis sınıfı bir denizaltının fotoğraflarını 'Savunma ve caydırıcılık her yerde' cümlesiyle paylaştı. Kaş ve Meis arasında yalnızca üç kilometre mesafe bulunuyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski, Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron ve Fransız First Lady Brigitte Macron'la bir araya geldi.
İki günlük resmi ziyaret sırasında Yunan resmi televizyonu ERT'ye açıklama yapan Başbakan Miçotakis, Doğu Akdeniz'de sakin bir sonbahar beklentisi içerisinde olduğunu söyledi.
Miçotakis, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye'nin anladığına inanıyorum" dedi.
Yunan Başbakan "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullansa da, Salı günü sabah erken saatlerinde Paris ve Atina arasında varılan yeni anlaşma dünyaya duyuruldu.
Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin imza attığı görüntüleri televizyon görüntüleriyle ekrana getirdi.
Hemen ardından Yunanistan ve Fransa arasında üç yeni savaş gemisi alımı için anlaşmaya varıldığını 'son dakika' koduyla geçti. Anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Macron, saldırı ve ihlallere karşı Yunanistan'la işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.
FATURA 3 MİLYAR EURO
Doğu Akdeniz krizinde en büyük desteği Fransa ve ABD'den gören Yunanistan, Paris yönetiminden altısı yeni 18 rafale jeti satın aldı. Jetlerden ilki bu yaz Atina'ya teslim edildi.