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Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! 'En önemli beş silahından biri'

Kuzey Kore'den dünyanın konuştuğu son dakika görüntüleri geldi. Kuzey Kore, salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni füzenin ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri' olduğu belirtildi. Kuzey Kore'nin son denemesi bu ay içinde gerçekleştirilen üçüncü deneme oldu.

29.09.2021 09:20 - Son Güncelleme: 29.09.2021 09:29
Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! ’En önemli beş silahından biri’

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptığını duyurdu. Resmi medyada yer alan habere göre yeni füze, ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri'.

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Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! ’En önemli beş silahından biri’

Kuzey Kore silahı 'stratejik silah' olarak tanımladı. Genelde bu nükleer özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.

Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! ’En önemli beş silahından biri’

Kuzey Kore resmi Haber ajansı KCNA, "Bu silah sisteminin gelişimi, ülkenin kendini savunabilme becerilerini her açıdan arttırdı" dedi.

Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! ’En önemli beş silahından biri’

Son füze denemesi, bir ay içinde Pyongyang'ın yaptığı üçüncü füze denemesi oldu. Ülke daha önce yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denemişti.

Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! ’En önemli beş silahından biri’

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?
Hipersonik füzeler, normal füzelere kıyasla çok daha hızlı ve çevikler. AFP haber ajansına göre bu da füze savunma sistemlerinin, bu tip füzeleri engellemelerini zorlaştırıyor.

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