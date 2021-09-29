Dünyayı sallayan görüntü: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptı! 'En önemli beş silahından biri'
Kuzey Kore'den dünyanın konuştuğu son dakika görüntüleri geldi. Kuzey Kore, salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni füzenin ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri' olduğu belirtildi. Kuzey Kore'nin son denemesi bu ay içinde gerçekleştirilen üçüncü deneme oldu.
29.09.2021 09:20
- Son Güncelleme: 29.09.2021 09:29
Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptığını duyurdu. Resmi medyada yer alan habere göre yeni füze, ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri'.
Kuzey Kore silahı 'stratejik silah' olarak tanımladı. Genelde bu nükleer özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.
Kuzey Kore resmi Haber ajansı KCNA, "Bu silah sisteminin gelişimi, ülkenin kendini savunabilme becerilerini her açıdan arttırdı" dedi.
Son füze denemesi, bir ay içinde Pyongyang'ın yaptığı üçüncü füze denemesi oldu. Ülke daha önce yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denemişti.