İsrail'in SİHA korkusu manşetlerde! Siliniyorlar! Türk SİHA'ları in İsrail Heron'ları out
Dünya, Dağlık Karabağ ve Doğu Karadeniz'deki SİHA üstünlüğünü konuşurken İsrail'i saran korku manşetlere yansıdı. ABD'li bir gazetede yayınlanan analizde İsrailli insansız hava aracı üreticilerinin savunma sanayisindeki rollerini Türkiye'ye kaptırmaktan büyük rahatsız olduğu yazıldı.
28.09.2021 12:49
- Son Güncelleme: 28.09.2021 12:49
Türk Savunma Sanayii'nin geliştirdiği insansız hava aracı sitemleri İHA/SİHA'lar, tartışılmaz bir dünya markası haline geldi.
Özellikle işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferde önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2'ler, dünyanın birçok ülkesi tarafından yoğun talep görüyor.
İleri askeri teknolojisini yalnızca yerli ve milli olarak üretmekle kalmayıp, dünya devlerine ihraç eden Türkiye, küresel savunma sanayisi pazarında da kendisine geniş bir yer edindi.
ABD'li Breaking Defense sitesinin, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrailli SİHA/İHA üreticilerinin Türkiye'nin başarısı karşısında endişeye kapıldığı yer aldı.