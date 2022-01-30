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Haberler Dünya Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu. 'Made in Turkey' yazılı maskeler Yunan vekillerde hazımsızlık yarattı.

30.01.2022 13:40 - Son Güncelleme: 30.01.2022 13:40
Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.

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Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.

Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı

Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Türk İHA'larıyla ilgili önemli itirafta bulundu.

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