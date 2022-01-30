Yunan Parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: Made in Turkey maskeleri ortalığı karıştırdı
Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu. 'Made in Turkey' yazılı maskeler Yunan vekillerde hazımsızlık yarattı.
30.01.2022 13:40
- Son Güncelleme: 30.01.2022 13:40
Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.
Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.
Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Türk İHA'larıyla ilgili önemli itirafta bulundu.