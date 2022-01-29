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Haberler Dünya Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: "Bir anda nefesi kesildi"

Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: "Bir anda nefesi kesildi"

Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonunda kötü bir hadise yaşandı. 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı masaj yaptırmak için fuhuş salonuna geldi. 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anını anlatan bir masör, yaşlı adamın bir anda nefesinin kesildiğini söyledi.

29.01.2022 19:22 - Son Güncelleme: 29.01.2022 19:34
Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: Bir anda nefesi kesildi

Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşından kötü haber geldi.

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Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: Bir anda nefesi kesildi

39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: Bir anda nefesi kesildi

Olayın ardından masaj salonundaki kadınların da ifadesi alındı.

Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: Bir anda nefesi kesildi

"BİR ANDA NEFESİ KESİLDİ"
Yaşlı adamın aniden rahatsızlığını belirten bir masöz, "39 masör olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

Fuhuş yaptırılan +18 masaj salonunda mutsuz son! 70 yaşındaki adamın kalbi 39 kadına dayanmadı: Bir anda nefesi kesildi


İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti.

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