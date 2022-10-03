Yunan Nikos Laringakis’ten Joe Biden’a ‘Osmanlı’ mektubu! Gündeme bomba gibi düşen itiraf Yunan manşetlerinde!

Annesi Kozanalı bir Yunan göçmeninin kızı olan Glastris, Clinton'la yaşadığı tecrübeye dayanarak Yunanistan'ın Erdoğan'ın konuşmalarına 'kesinlikle' dikkat kesilmesi gerektiğini belirtiyor. "Konuşmalar dünyadan kopuk yazılmaz" diyen Paul Glastris, bir liderin dile getirdiği şeyin nadiren önemsiz olduğunu kaydetti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan özel bir durumu var."