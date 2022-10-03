Yunan Nikos Laringakis’ten Joe Biden’a ‘Osmanlı’ mektubu! Gündeme bomba gibi düşen itiraf Yunan manşetlerinde!
Ege Adaları'nda ABD'den aldığı gazla sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan haddini aşan tavırlarıyla Türkiye'nin sabrını zorlamaya devam ediyor. Ege Adaları'nda sular ısınırken Amerikan Yunan Enstitütüsü'nün başkanı Nikos Laringakis, ABD lideri Joe Biden'a bir mektup gönderdi. Söz konusu mektup Yunan manşetlerinde yer alırken Türkiye'yi 'askeri çatışma' korkusu yayan 'dezenformasyon' yaymakla suçlayan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'görkemli bir Osmanlı vizyonu'nu izlediğini kaydetti.
Hafta içinde Avrupa'da toplanacak zirve, ABD Başkanı Biden'a gönderilen mektup, ABD Senatosu'na sunulan Türkiye karşıtı teklif ve Türk heyetinin Libya ziyareti. Yunan medyası, bugün yine Türkiye'yi manşetine taşıdı.
'ERDOĞAN NE SÖYLERSE CİDDİYE ALACAĞIM'
Kışkırtıcı haberleriyle bilinen Ta Nea gazetesi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın konuşmalarını yazan Paul Glastris'in verdiği röportajı 'Erdoğan ne söylerse çok ciddiye alacağım' başlığıyla haberleştirdi.
Annesi Kozanalı bir Yunan göçmeninin kızı olan Glastris, Clinton'la yaşadığı tecrübeye dayanarak Yunanistan'ın Erdoğan'ın konuşmalarına 'kesinlikle' dikkat kesilmesi gerektiğini belirtiyor. "Konuşmalar dünyadan kopuk yazılmaz" diyen Paul Glastris, bir liderin dile getirdiği şeyin nadiren önemsiz olduğunu kaydetti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan özel bir durumu var."
Ta Nea gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu kurduğu "Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılan 78 şehitliğimiz, dış politikamızın tabii sınırlarını da çizmektedir. Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez" cümlesini 'Yeni provokatif açıklamalar' başlığıyla okurlarına sundu. Skai televizyonu, aynı açıklama için 'Erdoğan'ın Yeni Osmanlı hayalleri' başlığını seçti.
CNN Yunanistan, 'Erdoğan'ın jeostratejik intibak hikayesi ve Batı ile bozulan ilişkiler' başlıklı analizinde Cumhurbaşkanı'nın TBMM açılışında yaptığı konuşmaya odaklanıyor. Eleni Vergou imzalı analizde, Erdoğan'ın kendi hamlelerini jeopolitik satranca benzettiği aktarıldı.
'ÇANLAR TÜRKİYE İÇİN ÇALIYOR'
To Vima gazetesi, 'Erdoğan Prag'da olacak-Atina Türk meydan okumalarının gölgesinde karşı saldırıya geçti' başlıklı haberinde Çekya'nın başkentinde hafta içinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi'ni sayfasına taşıdı.
Gazeteye göre, Türk lider Erdoğan'ın zirveye katılmasına Atina olumlu yaklaşıyor. Ancak To Vima, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'den yükselen 'tehditleri' Prag buluşmasında gündeme getirecek.