73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! İşte hükümdarlığın arkasındaki kadınlar!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan III. Charles hal ve tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Tahta geçen Kral III. Charles, uzun yıllar sürecek bir 'erkek varis' saltanatı başlatmış oldu. İşte III. Charles'a hükümdarlığı boyunca rehberlik edecek kadınlar.
Kral III. Charles, taht için sırada bekleyen Prens William ve Prens George ile birlikte uzun bir erkek varis saltanatının başlangıcı oldu; ancak bu, tahtın kadın desteğinden yoksun olduğu anlamına gelmiyor. 73 yaşındaki III. Charles, hükümdarlığı boyunca ona rehberlik etmek için arkasında olan etkileyici kadınlara sahip.
CAMILLA PARKER BOWLES, KONSORT KRALİÇE
Kralın tahta çıkmasından sadece birkaç gün sonra eşi Camilla Parker Bowles, kocası bunu yapamadığında bile kendisinin soğukkanlı kalabileceğini kanıtladı.
13 Eylül'de çekilen bir video, yeni hükümdarın sızdıran bir kalem yüzünden öfkesini kaybettiğini gösteriyordu. III. Charles, kalemin mürekkebinin akması üzerine sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum!" dediğinde; 75 yaşındaki Camilla, sakince ziyaretçi defterini yeni bir kalemle imzaladı ve Charles odadan çıkarken durumu kontrol altına aldı.
POLO MAÇINDA TANIŞTILAR
İkili ilk kez 1970 yılında; Camilla 24, Charles ise 22 yaşındayken bir polo maçında tanışmıştı. Bowles'ın, büyük büyükannesinin Kral VII. Edward ile bir ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve Charles'a; "Büyük büyükannem, senin büyük büyük büyükbabanın metresiydi, buna ne dersin?" dediği söyleniyor.
"KENDİSİNİ ANLAYAN TEK KİŞİNİN O OLDUĞUNA İNANIYOR"
Bowles, bu yılın başlarında, 'Camilla'nın hizmetlerini sürdürürken Konsort Kraliçe unvanını alması arzusu olduğunu' açıklayan Kraliçe'yi bile kazanmayı başardı.
Kraliyet'e yakın bir kaynak, The Telegraph'a konuşarak; "Bence sahne arkasında, şovu yönetenin büyük ölçüde Konsort Kraliçe olduğuna dair bir his var. Özellikle eski yardımcısı Michael Fawcett ortada yokken, Camilla insanların düşündüğünden çok daha fazla karar veriyor. O, Kral için dengeleyici ve güven verici bir varlık. Kral'ı güldürüyor ve birlikte çok fazla ortak geçmişleri var. Charles, Camilla'yı çok seviyor ve dünyada kendisini gerçekten anlayan tek kişinin o olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.
CATHERINE MIDDLETON, GALLER PRENSESİ
40 yaşındaki Catherine (Kate) Middleton, aile içinde barışçıl biri olduğunu kanıtladı. Eşi Prens William (40) ve Charles'ın yıllar boyunca gergin bir ilişkisi oldu; ancak Galler Prensesi, ikilinin aralarındaki farklılıkları aşmalarına yardımcı oldu.
Daily Mail'e göre, Charles'ın 70'inci doğum günü için aile fotoğraf çekimini planlayan ve organize eden Kate'di. Kate'in ayrıca William ve 38 yaşındaki kardeşi Prens Harry arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığı da bildirildi.
PRENSES ANNE
Kral III. Charles ve kız kardeşi Prenses Anne'in aralarında sadece iki yaş var, ve anneleri tahta çıktığında ikisi de henüz bebekti. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip sık sık kraliyet turlarına ve nişanlarına gittikleri için, varislerin yakın ilişkileri; daha ilk yıllarında güçlendi.
Prenses, Kraliçe öldükten sonra kullandığı, "Hükümdar olmanın ek sorumluluklarını kabul eden sevgili kardeşim Charles'a sunulan destek ve anlayış için de minnettarım" cümleleriyle kardeşinin yeni rolünü kabul ettiğini ve desteklediğini de belirtti.
Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklara göre; Charles ve Anne, anneleri öldüğünde yanlarında olan tek kardeşlerdi. Bu, ikilinin bağlarını daha da güçlendirdi ve Charles'ın; annelerini İskoçya'dan İngiltere'ye yaptığı son yolculuğunda emanet ettiği kişi Anne oldu.
SOPHIE, WESSEX KONTESİ
Kral Charles'ın kardeşi Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie, ailede geçirdiği yıllar boyunca Kraliyet'in favorisi haline geldi. Charles, ikinci kez koronavirüse yakalandığında Londra'daki Shooting Star Çocuk Bakımevi'ni ziyaret etmesi için onun yerine çağrılan kişi Sophie olmuştu.
Kraliyet'e yakın bir kişi; 57 yaşındaki Sophie'nin, Kate Middleton ile kurduğu yakın bağı Kral'ın kesinlikle takdir ettiğini belirtti.