73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! İşte hükümdarlığın arkasındaki kadınlar!

CAMILLA PARKER BOWLES, KONSORT KRALİÇE

Kralın tahta çıkmasından sadece birkaç gün sonra eşi Camilla Parker Bowles, kocası bunu yapamadığında bile kendisinin soğukkanlı kalabileceğini kanıtladı.

13 Eylül'de çekilen bir video, yeni hükümdarın sızdıran bir kalem yüzünden öfkesini kaybettiğini gösteriyordu. III. Charles, kalemin mürekkebinin akması üzerine sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum!" dediğinde; 75 yaşındaki Camilla, sakince ziyaretçi defterini yeni bir kalemle imzaladı ve Charles odadan çıkarken durumu kontrol altına aldı.

POLO MAÇINDA TANIŞTILAR

İkili ilk kez 1970 yılında; Camilla 24, Charles ise 22 yaşındayken bir polo maçında tanışmıştı. Bowles'ın, büyük büyükannesinin Kral VII. Edward ile bir ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve Charles'a; "Büyük büyükannem, senin büyük büyük büyükbabanın metresiydi, buna ne dersin?" dediği söyleniyor.

"KENDİSİNİ ANLAYAN TEK KİŞİNİN O OLDUĞUNA İNANIYOR"

Bowles, bu yılın başlarında, 'Camilla'nın hizmetlerini sürdürürken Konsort Kraliçe unvanını alması arzusu olduğunu' açıklayan Kraliçe'yi bile kazanmayı başardı.

Kraliyet'e yakın bir kaynak, The Telegraph'a konuşarak; "Bence sahne arkasında, şovu yönetenin büyük ölçüde Konsort Kraliçe olduğuna dair bir his var. Özellikle eski yardımcısı Michael Fawcett ortada yokken, Camilla insanların düşündüğünden çok daha fazla karar veriyor. O, Kral için dengeleyici ve güven verici bir varlık. Kral'ı güldürüyor ve birlikte çok fazla ortak geçmişleri var. Charles, Camilla'yı çok seviyor ve dünyada kendisini gerçekten anlayan tek kişinin o olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.