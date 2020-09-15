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Yunan medyasında 'Türk SİHA'sı endişesi: "Türkler bu konuda çok ileride"

Ege ve Akdeniz'de yükselen tansiyon Atina'yı endişelendirmeye devam ediyor. Ankara'nın adımlarını yakından izleyen Yunan kamuoyunda Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının imkan ve kabiliyetleri en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Yunan askeri uzmanlar yaşanan gelişimi 'Türkler bu konuda çok ileride ve her seferinde daha iyisini yapıyorlar' diye niteledi.

15.09.2020 16:59 - Son Güncelleme: 15.09.2020 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





