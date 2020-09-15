Yunan medyasında 'Türk SİHA'sı endişesi: "Türkler bu konuda çok ileride"
Ege ve Akdeniz'de yükselen tansiyon Atina'yı endişelendirmeye devam ediyor. Ankara'nın adımlarını yakından izleyen Yunan kamuoyunda Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının imkan ve kabiliyetleri en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Yunan askeri uzmanlar yaşanan gelişimi 'Türkler bu konuda çok ileride ve her seferinde daha iyisini yapıyorlar' diye niteledi.
15.09.2020 16:59
- Son Güncelleme: 15.09.2020 17:04
Son dönemde Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki adımlarını yakından talip eden Atina yönetimi bu süreci kimi zaman Avrupa Birliği kimi zaman Fransa desteği ile aşmaya çalışsa da özellikle askeri imkan ve kabiliyetler noktasında hissettiği eksiklik Yunan medyasına da sıklıkla yansıyor.
Türkiye'nin sivil gemilerine donanma unsurlarıyla eşlik etmesi ve tüm bu süreci insanlı-insansız hava araçlarıyla yakından takip etmesi Yunan savunma sanayii uzmanlarının son dönemlerdeki en önemli konu başlıklarından biri.
TRT Haber'de yer alan haber şöyle: Özellikle Türk SİHA'larının ne denli büyük bir tehdit haline geldiğini anlatan Yunan uzmanların üzerinde sıklıkla durdukları konuların başında "Yunanistan ile Türkiye arasında bu alanda Ankara lehine çok ciddi bir üstünlük olduğu" gerçeği geliyor.
Geçmiş yıllarda Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Yunan Genelkurmayı'nda kritik görevlerde bulunan isimlerin görüşlerinin yer aldığı programlarda Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu gerçeği Yunanistan kamuoyunca sıkça tekrarlanıyor.
Yunan askeri uzmanlar yaşanan gelişimi 'Türkler bu konuda çok ileride ve her seferinde daha iyisini yapıyorlar' diye niteliyor.