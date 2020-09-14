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Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den "Kovid-19 son salgın olmayacak" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu olmayacak." uyarısında bulundu. Gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısı yaptı. Ghebreyesus, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firması tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından kötü haber gelmişti. Oxford ve AstraZeneca tarafından 6 Eylül'de yapılan açıklamada, testler sırasında gönüllü katılımcılardan birinin hastalandığı ve testlerin durdurulduğu aktarılmıştı. Fakat daha sonra yapılan açıklamada ise aşı çalışmalarına yeniden başlandığının müjdesi verilmişti. İşte koronavirüste ve dünyadaki Kovid-19 aşı çalışmalarında son durum...

14.09.2020 21:56 - Son Güncelleme: 14.09.2020 22:13
Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den Kovid-19 son salgın olmayacak uyarısı

SON RAKAMLAR
Dünyada 29 milyon 284 bin kişi koronavirüse yakalanırken 930 bin kişi hayatını kaybetti. 21 milyon 108 bin kişi ise tabucu edildi.

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Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den Kovid-19 son salgın olmayacak uyarısı

HİNDİSTAN MECLİS'İNDE KORKUNÇ TABLO
Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı.

Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den Kovid-19 son salgın olmayacak uyarısı

Alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.

Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den Kovid-19 son salgın olmayacak uyarısı

Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Kovid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor. Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den Kovid-19 son salgın olmayacak uyarısı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

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