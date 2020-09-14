Koronavirüs aşısında son durum nedir? DSÖ'den "Kovid-19 son salgın olmayacak" uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu olmayacak." uyarısında bulundu. Gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısı yaptı. Ghebreyesus, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firması tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından kötü haber gelmişti. Oxford ve AstraZeneca tarafından 6 Eylül'de yapılan açıklamada, testler sırasında gönüllü katılımcılardan birinin hastalandığı ve testlerin durdurulduğu aktarılmıştı. Fakat daha sonra yapılan açıklamada ise aşı çalışmalarına yeniden başlandığının müjdesi verilmişti. İşte koronavirüste ve dünyadaki Kovid-19 aşı çalışmalarında son durum...
14.09.2020 21:56
- Son Güncelleme: 14.09.2020 22:13
HİNDİSTAN MECLİS'İNDE KORKUNÇ TABLO
Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı.
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