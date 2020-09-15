Corona virüs salgınında parmağı olduğu söyleniyordu... Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklama

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının aşısı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.



Gates, "Biraz da şansın yardımıyla gelecek yılın ilk çeyreğinde üç hatta dört aşının tescil edilmesini bekliyorum" dedi. Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum olduğunu belirtti.