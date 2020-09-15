Corona virüs salgınında parmağı olduğu söyleniyordu... Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklama
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde dört adet corona virüs aşısının bulunmasını beklediğini söyledi. Hastalığın dünyadan sililnmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirten Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabileceğini iddia etmişti. "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık" ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının aşısı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.
Gates, "Biraz da şansın yardımıyla gelecek yılın ilk çeyreğinde üç hatta dört aşının tescil edilmesini bekliyorum" dedi. Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum olduğunu belirtti.
Gates gelişmekte olan ülkelerde de aşının finanse edilmesi ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle insanların hayatlarının kurtarılacağını, siyasi istikrar sağlanacağını, Avrupa ve ABD'de virüsün yeniden yayılması tehlikesinin azaltılacağını belirten iş insanı, "Bu işi küresel olarak sonlandırmamız gerekiyor" dedi. Hastalığın dünyadan sililnmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirten Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında da bulundu.
20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.
SALGINDA PARMAĞI MI VAR?
Gates, geçtiğimiz haftalarda hakkında ortaya atılan komplo teorileri hakkında konuşmuştu.
NTV'de yer alan habere göre ABD Başkanı Trump'ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabileceğini iddia etmişti.