Yunan medyasında korku sözleri: Tehlikeli denge kurdu Atina bir başka Erdoğan dönemine hazır mı?
Ege Adaları'nda ABD'nin gazlamasıyla sürekli gerilim artıran Yunanistan'ın Başkan Erdoğan korkusu manşetlere yansıdı. Kathimerini, 'Atina bir başka Erdoğan dönemine hazır mı?' diye sorarken Ta Nea gazetesi, Erdoğan'ın Putin ve Biden arasında 'tehlikeli bir denge' kurduğunu yazdı.
Türkiye ile yatıp kalkan Yunanistan, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlıyor. Atina'ya Çarşamba akşamı inen Almanya Şansölyesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte bu sabah tarihi Akropolis'i gezdi.
Kathimerini gazetesi, 'Miçotakis ve Scholz Atina'daki buluşmalarında ne konuşacak?' başlıklı haberinde Almanya Başbakanı'nın göreve başlamasından bu yana ilk kez Yunanistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatıyor. Akropolis gezisinden sonra saat 11.00'de Maximos Sarayı'na dönecek ikili, buradaki baş başa randevunun ardından basın toplantısı düzenleyecek. To Vima gazetesi, basın toplantısında Miçotakis ve Scholz'un gazetecilerin sorularını da yanıtlayacağını aktardı.
Görüşmede tansiyonu düşmeyen Türk-Yunan ilişkileri ana gündem maddesi. CNN Yunanistan, 'Menüde Türkiye ve enerji var' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.
Gezi öncesinde Ta Nea gazetesine röportaj veren Almanya Başbakanı, Türkiye'nin dile getirdiği üstü kapalı askeri tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyleyip ekledi: "Bir NATO ülkesinin diğer bir müttefikin egemenliğini sorgulaması kabul edilebilir bir şey değildir."
Türkiye ve Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin bütün Avrupa açısından da önemli olduğunun altını çizen Scholz, Ankara ve Atina'ya arabuluculuk önerdi.
Atina'daki Miçotakis-Scholz randevusunda öne çıkan diğer başlıklar arasında enerji sorunu ve Ukrayna'daki savaş da var. Yunanistan'ın Ukrayna'ya Sovyetler Birliği üretimi tank göndermesi karşılığında Berlin yönetimi de Atina'ya 40 Alman Marder tankı veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Kathimerini, benzer tank takası anlaşmasının Almanya ile Çekya ve Polonya arasında da gerçekleştiğini aktardı.
Kathimerini, 'Yunanistan'ın büyüyen diplomatik nüfuzu Türkiye'yi rahatsız ediyor' başlıklı bir diğer haberinde, Atina'nın izlediği politikaların Ankara'yı yalnızlaştırdığını savundu. Dedeağaç'taki limanın Ukrayna'ya silah göndermek için kullanılmasıyla İstanbul Boğazı'nın devre dışı kaldığını yazan gazete, Washington'daki Yunan-Amerikan lobisinin ise Türkiye'ye satılacak veya modernize edilecek F-16'ları frenlemesiyle Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmakta başarısız olduğunu iddia etti. Haberde, yeni Fransız Rafale jetleri, F-16 savaş uçaklarının Viper seviyesine yükseltilmesi ve muhtemel F-35 jetlerinin satın alınmasıyla Yunanistan'ın hava üstünlüğünü elde etme hedefine yaklaştığı da vurgulandı.
Yunanistan'ın saldırıya uğraması halinde Fransa'nın devreye girmesini sağlayacak savunma anlaşmasını da hatılarlatan Kathimerini, ayrıca İsrail'le derinleşen işbirliği ve Mısır'la güçlenen bağları dile getirdi. Atina'nın Avrupa Birliği'ni sürekli denkleme soktuğunu kaydeden gazete, tüm diplomatik adımların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki büyük ihtirasına bir engel olduğunu ileri sürdü.