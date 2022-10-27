Yunan medyasında korku sözleri: Tehlikeli denge kurdu Atina bir başka Erdoğan dönemine hazır mı?

Türkiye ve Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin bütün Avrupa açısından da önemli olduğunun altını çizen Scholz, Ankara ve Atina'ya arabuluculuk önerdi.

Atina'daki Miçotakis-Scholz randevusunda öne çıkan diğer başlıklar arasında enerji sorunu ve Ukrayna'daki savaş da var. Yunanistan'ın Ukrayna'ya Sovyetler Birliği üretimi tank göndermesi karşılığında Berlin yönetimi de Atina'ya 40 Alman Marder tankı veriyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Kathimerini, benzer tank takası anlaşmasının Almanya ile Çekya ve Polonya arasında da gerçekleştiğini aktardı.