Polonya’dan flaş Bayraktar TB2 paylaşımı! Böyle duyurdular: Geliyorlar! İşte Türkiye’den SİHA alan ülkeler!

BLASZCZAK: SİHA'LAR ÇOK İYİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında 24 SİHA'nın anlaşması için Türkiye'ye gelen Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da dün imzalanan sözleşmeleri hatırlatarak, "Bu şekilde, bu hızda gidersek birlikte yapamayacağımız bir iş yok diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlarımız güvenlik ve savunma konusunda genel bir görüşme yaptılar, belli bir çerçeve çizdiler. Bizim görevimiz bu çerçeveleri gerçek ihtiyaçlarla doldurmak ve bu işi tamamlamaktır" demişti.