Polonya'dan flaş Bayraktar TB2 paylaşımı! Böyle duyurdular: Geliyorlar! İşte Türkiye'den SİHA alan ülkeler!
Gerek Libya'da gerek Dağlık Karabağ'da gerekse sınır dışı operasyonlarda ciddi başarılar elde eden SİHA'lar dünyanın gözbebeği haline geldi. Birçok ülke Türkiye'den SİHA almak için harekete geçerken bazı ülkeler ise kıskançlıklarını gizleyemediler. Türkiye'den SİHA alan ülkelerden biri de Polonya. Geçtiğimiz Mayıs ayında Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 24 SİHA'nın anlaşması için Türkiye'ye gelmişti. Mariusz Blaszczak, son paylaşımıyla yeniden gündemde. Bayraktar TB 2 videosu paylaşan Polonyalı bakan, "Geliyorlar" dedi.
Polonya'dan Bayraktar paylaşımı geldi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla "Geliyorlar" mesajını paylaştı.
BLASZCZAK: SİHA'LAR ÇOK İYİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında 24 SİHA'nın anlaşması için Türkiye'ye gelen Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da dün imzalanan sözleşmeleri hatırlatarak, "Bu şekilde, bu hızda gidersek birlikte yapamayacağımız bir iş yok diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlarımız güvenlik ve savunma konusunda genel bir görüşme yaptılar, belli bir çerçeve çizdiler. Bizim görevimiz bu çerçeveleri gerçek ihtiyaçlarla doldurmak ve bu işi tamamlamaktır" demişti.
"Yakın zamanda Türk askeri birliği Polonya'da hava polisliği görevine başlayacak. Görüşmelerimizde hem ülkelerimize hem de tüm NATO ittifakına karşı tehditlere yönelik neler yapabileceğimizi de ele aldık. Görüşmelerin neticesinde bir katkımız olacaktır, zaten hedefimiz de budur.