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Haberler Dünya Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

Dünya Ukrayna ve Rusya arasında aylardır süren çatışmayı konuşuyor. Son olarak Rusya'dan kirli bomba iddiası gelirken yeni ifşa şoke edecek cinsten. Ukrayna'daki hedeflerin belirlenip füze saldırısı gerçekleştirilmesinde parmağı olan 30'u aşkın Rus askeri gizli biriminde bulunan mühendisler ifşa edildi.

takvim.com.tr
27.10.2022 08:49 - Son Güncelleme: 27.10.2022 08:55
Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ve 9 ayı aşan savaşta çatışmalar sürüyor. Savaş sebebiyle birçok sivil yaşamını yitirirken, binlerce vatandaş yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

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Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

Savaşın üzerinden geçen bunca zamanın ardından ortaya yeni bilgiler de çıkmaya devam ediyor.

GİZLİ RUS ASKERİ BİRİMİ

İngiliz araştırma kurulu Bellingcat'in raporuna göre, Ukrayna'daki ölümcül füze saldırılarının arkasında çoğunluğu genç mühendisler ve bilişim teknoloji uzmanlarından oluşan gizli bir Rus askeri birimi bulunuyor.

Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

3 EKİPTEN OLUŞUYORLAR

Bellingcat, en az 33 askeri mühendisin Rusya Genelkurmay Bakanlığı'nın az bilinen Ana Hesaplama Merkezi'nde (GVT'ler) çalıştığını yazdı. Bu mühendislerin, deniz, hava ve karadan fırlatılan seyir füzelerinden sorumlu ve Moskova ve St. Petersburg'daki güvenli komuta merkezlerinden çalışan 10 kişilik üç ekibe bölündüğü aktarıldı.

Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

Raporda, "Bazılarının daha önce donanma kaptanı veya gemi mühendisi olarak askerlik hizmeti vardı. Diğerleri, kurumsal BT uzmanları veya oyun tasarımcıları olarak daha önce sivil iş deneyimine sahipti." ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın gizli askeri birimi ifşa oldu! İşte Ukrayna’ya füze saldırılarını düzenleyenler

FÜZE SALDIRILARININ PLANLANMA AŞAMALARI

Bununla birlikte, isminin gizli kalması koşuluyla konuşmayı kabul eden bir GVT üyesi, füze saldırılarının planlama aşamasını şöyle anlattı:

"Füze atma öncesi planlamak birçok sorunu beraberinde getirir. Fırlatma alanından hedefe uçuş yolunun tamamının simülasyonu oluşturulur. Ortaya çıkan rotayı ayarlamak için çeşitli girdilere dayalı algoritma yazılımcılar tarafından yazılır. Daha sonra füze hedefine fırlatılır."

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