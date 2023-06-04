Yunan medyasında gündem yeni Kabine! Yaşar Güler ve Hakan Fidan’ı mercek altına aldılar

Diğer bir Yunan gazetesi Proto Thema ise eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etti.