Yunan medyasında gündem yeni Kabine! Yaşar Güler ve Hakan Fidan'ı mercek altına aldılar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni Kabine'yi isim isim açıkladı. Yeni dönemin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olurken Milli Savunma Bakanı ise Yaşar Güler oldu. Bu iki önemli isim Yunan medyasında da manşetlere taşındı. Haber sitesi kendilerini en çok ilgilendirdiklerini düşündükleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı mercek altına aldı. Yunan medyası yeni dönemde daha iyi ilişkiler için çağrıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Erdoğan, göreve başlama törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.
Yeni kabine dünyanın da gündemindeydi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anbean takip etti. Bu yakın takibin sahibi isimlerden biri ise Yunanistan oldu.
Yunanistan merak ettiği isimler ise yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Yunan gazetesi Kathimerini yeni bakanların listesine haberlerinde yer verdi.
Diğer bir Yunan gazetesi Proto Thema ise eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etti.