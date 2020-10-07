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Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Kararın üstüne Yunanistan sokakları karıştı. Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.

07.10.2020 14:51 - Son Güncelleme: 07.10.2020 15:04
Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı.

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Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

Sanıkların alacağı cezalara ilişkin yargılamalar gelecek günlerde devam edecek.

Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Yunan mahkemesinin Altın Şafak Partisi kararı sonrası sokaklar karıştı

Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.

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