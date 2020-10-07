Haberler Galeri Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.

07.10.2020 11:34 - Son Güncelleme: 07.10.2020 11:34
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

Beyaz Saray'da ve Trump'ın kampanya ekibinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

Amerikan basının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Trump'ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller'ın da Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

Miller'ın eşi olan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcülüğünü yapan Katie Miller da mayıs ayında Kovid-19'a yakalanmış ve Beyaz Saray'daki ilk "pozitif" vakalardan olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmış, ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı

Peki Trump son gezilerinde hangi eyaletleri ziyaret etti? Kimlerle buluştu? Trump'ın temaslarından pozitif ve negatif çıkan isimler kimler? İşte detaylar.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı
Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı