ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinde vaka sayısı artıyor! Üst düzey danışmanı Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.
07.10.2020 11:34
- Son Güncelleme: 07.10.2020 11:34
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