"Kremlin aşçısı" olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD'deki seçimlere müdahale ettik
Son dakika haberleri... "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle." dedi. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor. Peki Wagner nerelerde faaliyet gösteriyor? Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim? İşte Wagner ve sahibi Evgeni Prigozhin hakkında az bilinen gerçekler.
07.11.2022 18:43 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:43
Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in, ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair basında yer alan iddialara ilişkin yanıtına yer verildi.
St. Petersburg'da da 4 Kasım'da dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketinin adını taşıyan "Wagner" merkezi açılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Aralık ayı sonunda Tunus'ta yaptığı açıklamada da Wagner Grubu'nu işaret ederek, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" dedi.