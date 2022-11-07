"Kremlin aşçısı" olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD'deki seçimlere müdahale ettik

Söz konusu iddiaları kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız." yorumunda bulundu.