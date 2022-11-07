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Haberler Dünya "Kremlin aşçısı" olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD'deki seçimlere müdahale ettik

"Kremlin aşçısı" olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD'deki seçimlere müdahale ettik

Son dakika haberleri... "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle." dedi. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor. Peki Wagner nerelerde faaliyet gösteriyor? Şirketin sahibi Evgeni Prigozhin kim? İşte Wagner ve sahibi Evgeni Prigozhin hakkında az bilinen gerçekler.

07.11.2022 18:43 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:43
Kremlin aşçısı olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD’deki seçimlere müdahale ettik

Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in, ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair basında yer alan iddialara ilişkin yanıtına yer verildi.

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Kremlin aşçısı olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD’deki seçimlere müdahale ettik

Söz konusu iddiaları kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız." yorumunda bulundu.

Kremlin aşçısı olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD’deki seçimlere müdahale ettik

Prigojin, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk defa, Wagner'in Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurulduğunu açıklamıştı.

Kremlin aşçısı olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD’deki seçimlere müdahale ettik

St. Petersburg'da da 4 Kasım'da dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketinin adını taşıyan "Wagner" merkezi açılmıştı.

Kremlin aşçısı olarak bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin: ABD’deki seçimlere müdahale ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Aralık ayı sonunda Tunus'ta yaptığı açıklamada da Wagner Grubu'nu işaret ederek, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" dedi.

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