Yunan basınının korkusu dışa vurdu: 'Türkiye'ye karşı yalnız kalacağız!'
Doğu Akdeniz'de tahriklerinden vazgeçmeyen ve sürekli olarak yanına başka ülkeleri de çekmeye çalışan Yunanistan'da büyük bir korku havası oluştu. Yunan basınında yer alan Türkiye haberinde anlaşma yaptıkları ülkelere güvenmedikleri açıkça gözler önüne serilirken Türkiye'nin askeri hamlelerine karşı yalnız kalacaklarını söylediler.
Türkiye'yi provoke etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunanistan'da basın, artık iki ülke arasındaki çatışmanın gerçek bir olasılık olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler kullanıldı:
'ÇATIŞMA OLURSA NATO KARIŞMAYACAK'
Ancak bu mekanizma, iki ülkenin denizcilik farklılıklarını çözmelerine yardımcı olmadı ve NATO taraf tutmaktan kaçındı. Enstitüden bir uzman, "Ancak bu Yunan-Fransız savunma anlaşmasıyla Fransa, silahlı çatışma da dahil olmak üzere Yunanistan'ın tarafını tutmaya kararlı" dedi.
Habere göre, ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanabilecek bir çatışma, hiç de uzak bir ihtimal değil. Özellikle NATO bu kadar zor durumdayken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışma gerçekten de mümkün ve böyle bir şey olduğunda, NATO'nun bunu durdurmak için sahada en ufak bir şey yapmayacağı neredeyse kesin.