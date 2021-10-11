Kuzey Kore lideri Kim 'Acımasız' hayat koşullarından şikayetçi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu "acımasız" hayat koşullarının üstesinden gelmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
11.10.2021 10:54
- Son Güncelleme: 11.10.2021 11:04
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle konuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) verdiği kilolarla yine gündemde. Jong-Un başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden çok daha zayıf haliyle dikkat çekti.