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Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim 'Acımasız' hayat koşullarından şikayetçi

Kuzey Kore lideri Kim 'Acımasız' hayat koşullarından şikayetçi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkilileri ülkenin karşı karşıya olduğu "acımasız" hayat koşullarının üstesinden gelmek için daha güçlü çaba göstermeye çağırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

11.10.2021 10:54 - Son Güncelleme: 11.10.2021 11:04
Kuzey Kore lideri Kim ’Acımasız’ hayat koşullarından şikayetçi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle konuştu.

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Kuzey Kore lideri Kim ’Acımasız’ hayat koşullarından şikayetçi

Kim, ülkesindeki hayat koşullarının iyileştirilmesi için yetkililerin daha çok gayret sarf etmesini istedi.

Kuzey Kore lideri Kim ’Acımasız’ hayat koşullarından şikayetçi

2020 başında belirlenen ekonomik hedefleri yakalayamadıklarını söyleyen Kim, ülkedeki gıda, yiyecek ve barınma sorunlarını çözmek için gelecek 5 yıl için yeni kalkınma planı açıkladıklarını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim ’Acımasız’ hayat koşullarından şikayetçi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim ’Acımasız’ hayat koşullarından şikayetçi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) verdiği kilolarla yine gündemde. Jong-Un başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden çok daha zayıf haliyle dikkat çekti.

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