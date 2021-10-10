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Iraklılar sandık başında

Irak, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 5'inci kez seçime gidiyor. Nüfusu yaklaşık 40 milyon olan ülkede, yaklaşık 24 milyon seçmen oy kullanmak için yarın sabah sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da başlayacak ve yerel saatle 18.00'de sona erecek. Sabah saat 06.00'dan itibaren seçim kampanyasının bittiği Irak'ta, dün güvenlik güçleri, göçmenler ve mahkumlardan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmişti. Yapılan özel oylamaya katılım oranının yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı.

10.10.2021 10:01 - Son Güncelleme: 10.10.2021 10:01
Iraklılar sandık başında

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak.

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Iraklılar sandık başında

Irak'ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de seçimlerde oyunu kullandı.

Iraklılar sandık başında

Saat 18:00'de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı.

Iraklılar sandık başında

Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek. Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Iraklılar sandık başında

877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek. Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

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