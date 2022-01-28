Yunan basınından flaş İHA/SİHA itirafı: Biz çok geride kaldık
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan ancak İHA ve SİHA'ların gücünden korktuğu için birçok ülkeden yardım isteyen Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. Türkiye'nin F-35'lere dönme ihtimalini değerlendiren Yunan basını İHA/SİHA'lar ile ilgili "Biz çok geride kaldık" dedi.
Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Türk İHA'larıyla ilgili önemli itirafta bulundu.
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini ele alan Yunan basını, yerli savunma sanayiinin gelişimine önemli fonlar ayıran Türkiye'nin Libya, Karabağ, Kafkasya, Suriye gibi bir çok cephede hızla büyüdüğünü ifade etti.
Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini normalleştirme ve F-35 programına dönme ihtimalinin her zaman açık olduğu belirtilen haberde, "Yunanistan'ın F-35'lere hazır olup olmadığı konusunda çok ciddi bir tartışma olacak, bu hiç de kolay değil, çünkü böyle bir karar çok kapsamlı iyileştirme çalışmalarına ve altyapıya yol açacaktır" denildi.
YUNANİSTAN'DAN İHA İTİRAFI: TÜRKİYE'NİN ÇOK GERİSİNDE KALDIK
Türk İHA'larını işaret eden analiz yazısında Türk Hava Kuvvetlerinin, Batı'daki en deneyimli hava kuvvetlerinden biri olduğu ve Yunanistan'ın İHA konusunda Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı yer aldı.
Yunanistan'ın Türk İHA'ları konusunda algısal çalışmalar yaptığı ama bunu başarmanın zor olduğu vurgulandı.