Yunan basınından flaş İHA/SİHA itirafı: Biz çok geride kaldık

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini normalleştirme ve F-35 programına dönme ihtimalinin her zaman açık olduğu belirtilen haberde, "Yunanistan'ın F-35'lere hazır olup olmadığı konusunda çok ciddi bir tartışma olacak, bu hiç de kolay değil, çünkü böyle bir karar çok kapsamlı iyileştirme çalışmalarına ve altyapıya yol açacaktır" denildi.