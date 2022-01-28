Binlerce kişi bu videoyu paylaştı: Karısını başka bir adamla yatak odasında bastı! Bakın neler yaptı?
Güney Afrika'da bir adam karısını yatak odasında başka bir adamla bastı. Adam o anları kaydedip ifşaladı. Karısını yatak odasında başka bir adamla basan koca, herkesi şaşırttı. İkiliye saldırmak yerine karşısına aldı ve onlarca konuştu. Karısına ve çıplak adama "Benimle mutlu değilsen evliliği bitirebilirdin. Başka bir adamı yatak odamıza alıp beni, ailem ve dostlarımın yanında küçük düşürmeye hakkın yok" dedi.
28.01.2022 17:21
- Son Güncelleme: 28.01.2022 17:21
Güney Afrika'da, eşini başka bir adamla yakalayan koca, o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Güney Afrika'da yaşayan bir adam eve geldiğinde yatak odasından sesler geldiğini duydu ve eşini başka bir adamla yakaladı.