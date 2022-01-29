ABD Başkanı Joe Biden'ın Pittsburgh kentine "altyapı ziyareti" öncesi köprü çöktü!
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Başkan Joe Biden'ın "altyapı" temalı ziyareti öncesinde bir köprü çöktü. Köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğu belirtilirken olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. İşte detaylar...
29.01.2022 00:34
- Son Güncelleme: 29.01.2022 00:37
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Başkan Joe Biden'ın "altyapı" temalı ziyareti öncesinde bir köprü çöktü.
Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karla kaplı köprünün sabah saatlerinde çöktüğü bildirildi.