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ABD Başkanı Joe Biden'ın Pittsburgh kentine "altyapı ziyareti" öncesi köprü çöktü!

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Başkan Joe Biden'ın "altyapı" temalı ziyareti öncesinde bir köprü çöktü. Köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğu belirtilirken olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. İşte detaylar...

29.01.2022 00:34 - Son Güncelleme: 29.01.2022 00:37
ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh kentine altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü!

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde Başkan Joe Biden'ın "altyapı" temalı ziyareti öncesinde bir köprü çöktü.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh kentine altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü!

Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karla kaplı köprünün sabah saatlerinde çöktüğü bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh kentine altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü!

Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olayda ölen olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh kentine altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü!

Kentin İtfaiye Şefi Darrly Jones ise köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğunu, olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Pittsburgh kentine altyapı ziyareti öncesi köprü çöktü!

Köprünün Biden'ın bugün kente yapacağı "altyapı" temalı ziyaretten saatler öncesinde çökmesi dikkati çekti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

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