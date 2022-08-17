Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!
Türkiye'nin en büyük sondaj gemisi Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Neredeyse her gün manşetlere taşıdıkları Abdülhamid Han için yeni senaryolar üreten Yunan medyası bu kez de Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini yazdı.
17.08.2022 14:14 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:14
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye... Türkiye'nin Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı.
Ta Nea gazetesinin birinci manşetten okurlarına sunduğu haberde Türkiye'nin uluslararası toplumun tepkisinden kaçınmak için 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini iddia edildi.