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Haberler Dünya Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Türkiye'nin en büyük sondaj gemisi Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Neredeyse her gün manşetlere taşıdıkları Abdülhamid Han için yeni senaryolar üreten Yunan medyası bu kez de Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini yazdı.

17.08.2022 14:14 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:14
Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye... Türkiye'nin Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Rotası resmen açıklanan gemi buna rağmen komşu basının gündeminden bir türlü düşmüyor.

Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Gün aşırı gemi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atan Yunan basını şimdi de Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini yazdı.

Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

Ta Nea gazetesinin birinci manşetten okurlarına sunduğu haberde Türkiye'nin uluslararası toplumun tepkisinden kaçınmak için 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini iddia edildi.

Yunan basınından Abdülhamid Han için yeni iddia!

'Türk sondaj kulesinin rotasını değiştirme riski' başlıklı haberde şu ifadeye yer verildi;

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