Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin'e ilham verdi! Türkiye'nin izlediği yol Almanya'dan daha iyi
Dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları bu kez Alman basınının manşetlerini süsledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı. Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.
17.08.2022 11:22 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:22
Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı.
"ALMANYA'DAN DAHA İYİ: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK"
Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.