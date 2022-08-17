Vav TV İzle
Haberler Dünya Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin'e ilham verdi! Türkiye'nin izlediği yol Almanya'dan daha iyi

Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin'e ilham verdi! Türkiye'nin izlediği yol Almanya'dan daha iyi

Dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları bu kez Alman basınının manşetlerini süsledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı. Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.

17.08.2022 11:22 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:22
Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

Türkiye'de üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı.

Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

"TÜRKİYE'DE İŞLER DEĞİŞİK"
Türkiye'nin askeri ürünlerde nasıl kendi kendine yeterli hale geldiği analiz edilerek, "Almanya'da, Ukrayna savaşında silahlar söz konusu olduğunda, insanlar genellikle orada olmayanlardan bahsediyor. Türkiye'de ise işler değişik." denildi.

Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

TB2'nin, savaş alanında büyük etkilere sahip, buna rağmen nispeten ucuz fiyatlı olduğu anlatıldı.

Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

"ALMANYA'DAN DAHA İYİ: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK"
Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.

SON DAKİKA