Savunma sanayideki yerlilik Almanları mest etti: Putin’e ilham verdi! Türkiye’nin izlediği yol Almanya’dan daha iyi

"ALMANYA'DAN DAHA İYİ: KENDİ KENDİNE YETERLİLİK"

Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.