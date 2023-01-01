CNN International Türkiye’nin dev projelerini öve öve bitiremedi! Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüleri, Avrasya Tüneli, Marmaray...

İKİ KITAYA OTURAN KÖPRÜ

CNN'deki haberde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Çanakkale Köprüsü de tüm detaylarıyla ve fotoğraflarıyla ele alındı. Haberde ayrıca Avrasya Tüneli ve Marmaray'dan da geniş şekilde bahsedilirken, Haliç'e ve bu eserlerin yanı sıra Asya ile Avrupa arasındaki gemi ile araç trafiklerine dikkat çekildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün anlatıldığı bölümde hain darbe girişimine de atıf yapılarak köprünün isminin bu nedenle değiştirildiği hatırlatıldı. Asya ile Avrupa'ya oturan 1560 metre uzunluğundaki köprüden araçla geçenlerin unutamayacakları bir manzaraya da şahitlik ettiği belirtildi.