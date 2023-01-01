CNN International Türkiye’nin dev projelerini öve öve bitiremedi! Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüleri, Avrasya Tüneli, Marmaray...
Türkiye'nin 2022 yılına damga vuran dev projeleri CNN International'ın manşetlerinde yer aldı. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray'a geniş yer veren CNN, ulaşım sektöründeki yatırımlar için dikkat çeken ifadeler kullandı.
CNN International, Türkiye'nin ulaşım sektöründe yaptığı yatırımlara dikkat çekti. CNN, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray'a geniş yer verdi.
Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlar dünya medyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Türk savunma sanayiinde ardı ardına geliştirilen ürünler küresel piyasalara yön verirken, Türkiye sağlık alanında da öncü ülkeler arasında gösteriliyor. ABD medyası ise ulaştırma sektöründeki eserlere dikkat çekti. CNN International haber sitesinde Türkiye'de Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler ve tüneller geniş şekilde okuyuculara aktarıldı.
İKİ KITAYA OTURAN KÖPRÜ
CNN'deki haberde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Çanakkale Köprüsü de tüm detaylarıyla ve fotoğraflarıyla ele alındı. Haberde ayrıca Avrasya Tüneli ve Marmaray'dan da geniş şekilde bahsedilirken, Haliç'e ve bu eserlerin yanı sıra Asya ile Avrupa arasındaki gemi ile araç trafiklerine dikkat çekildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün anlatıldığı bölümde hain darbe girişimine de atıf yapılarak köprünün isminin bu nedenle değiştirildiği hatırlatıldı. Asya ile Avrupa'ya oturan 1560 metre uzunluğundaki köprüden araçla geçenlerin unutamayacakları bir manzaraya da şahitlik ettiği belirtildi.
REKORLARI KIRDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de detaylarına yer verildiği haberde 2016 yılında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise kırdığı rekorlar aktarıldı. Köprünün özellikle uluslararası taşımacılıkta kullanıldığına vurgu yapılırken, genişliği 59 metre, kule yüksekliği 322 metre olan köprünün bu konuda da bir rekora sahip olduğu belirtildi. 1408 metre açıklığı bulunan ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de "üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını aldı.
MÜHENDİSLERİ HEYECANLANDIRAN TÜNEL
CNN International sitesinin Seyahat bölümünde yayınlanan haberde Asya ile Avrupa'yı bağlayan ulaştırma yatırımları arasında tünellerin de detayları meraklılarına aktarıldı. Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren 5.3 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli'nin mühendisleri heyecanlandıran bir yapı olduğu vurgulandı. Tünelin İstanbul'daki kıtalararası yolculukta en hızlı seçenek olduğu kaydedildi.