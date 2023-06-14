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Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun'un özellikleri

ROKETSAN tarafından üretilen Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi Tayfun, Yunan basınında gündem oldu. Tayfun'un ikinci fırlatmasına ait görüntüleri paylaşan Yunan basını, bir detaya dikkat çekti.

14.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:10
Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun’un özellikleri

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti. ROKETSAN, Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

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Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun’un özellikleri

Yunanistan ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimlerini yakından takip ediyor. Nitekim Yunan basını daha önce yine Tayfun'u defalarca mercek altına almıştı.

Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun’un özellikleri

In.gr ROKETSAN'ın yayımladığı yeni videoya haberinde yer vererek "Türkiye, ilk kısa menzilli balistik füzesini geçen ay ikinci kez ateşledi" sözlerine yer verdi.

Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun’un özellikleri

Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etti.

Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun’un özellikleri

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, "Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir" denildi.

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