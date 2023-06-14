Yunan basınında Tayfun füzesi korkusu! Yayınlanan videodaki o detaya dikkat çektiler! İşte Tayfun'un özellikleri
ROKETSAN tarafından üretilen Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi Tayfun, Yunan basınında gündem oldu. Tayfun'un ikinci fırlatmasına ait görüntüleri paylaşan Yunan basını, bir detaya dikkat çekti.
14.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:10
Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etti.