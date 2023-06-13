ABD'den kontrollü korku pompalama! UFO ifşaları, "Uzaylılar sırları bilen insanları öldürüyor" iddiasının perde arkası | Kim bu David Grusch?
Bir haftadır Batı medyasının manşetlerinden inmeyen tanımlanamayan hava cisimleri (uzaylılar) ya da "UFO" bombası ortalığı karıştırdı. Pentagon'da görevli eski bir istihbaratçı olan David Grusch, Amerikan medyasına yaptığı Pentagon ifşalarıyla gündemi sarstı. ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşamın keşfiyle ilgili yalan söylemekle itham etti. Kan donduran iddialarından biri de kötü uzaylıların yeryüzünde insanları öldürdüğü iddiası."Uzaylılar var mı yok mu?" tartışmasına şimdi de filmleri aratmayan "uzaylılar sırları bilen insanları öldürüyor" iddiası eklendi. ABD'nin uzaylılarla ilgili yaptığı sır çalışmalar bir yana, eski bir Amerikan askerinin sözlerinin böylesine insanlara korku yayacak şekilde gündeme gelmesi, ABD'nin kontrollü biçimde bu tür ifşalar yaptırdığı iddiasını da gündeme getirdi. Peki eski istihbaratçı, gizli uzay çalışmaların biriminde görevli, Hava Kuvvetleri askeri olarak da Afganistan'da bile görev yapmış David Grusch kim? Batı medyası neden hakkında "güvenilir" ve "iddiaları doğrulanıyor" algısına çalışıyor? Tüm detaylar haberimizde...
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasında bulundu.
Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan "Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü"nde 2019-2021 arası NRO'nun temsilcisi olarak görev yaptı.
VATİKAN SIRRI BİLİYOR DEDİ, 2. DÜNYA SAVAŞIN DÖNEMİNDEN BİR SIRRI AÇIKLADI
Eski Pentagon istihbaratçısı David Grusch, ABD'nin on yıllardır çok gizli bir UFO geri alma programı yürüttüğünü ve ilk UFO kazasının üstünün örtülmesi olayına "Vatikan'ın karıştığını" iddia etti.
MUSSOLİNİ'DEN DÜŞÜRÜLMÜŞ UFO TESLİM ALINDI
İlk uzay gemisinin kurtarılmasının 1933'te İtalya'nın Magenta kentinde olduğunu ve Mussolini tarafından 1944-1945'e uzay gemisinin İtalya'da tutulduğunu söyledi. Grusch, ufonun kısmen sağlam olduğunu ve ABD'nin faşist İtalyan rejiminin çöküşünün ardından Papa XII. Pius'tan gelen bir ipucundan sonra geri alana kadar hava üssünde tutulduğunu iddia etti. Vatikan'ın insan dışı istihbaratların varlığından haberdar olduğunu ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtalyan diktatörü Benito Mussolini'den düşürülmüş bir UFO'yu almasına yardım ettiğini öne sürdü.
Afganistan'da da görev yapan Grusch, "Kısmen sağlam bir aracı kurtardılar ve İtalyan hükümeti 1944-1945 yıllarına kadar İtalya'daki güvenli bir hava üssüne taşıdı. Papa bunu geri kanalize etti ve Amerikalılara İtalyanların sahip olduğu şeyi söyledi ve sonunda onu aldık." dedi.