ABD'den kontrollü korku pompalama! UFO ifşaları, "Uzaylılar sırları bilen insanları öldürüyor" iddiasının perde arkası | Kim bu David Grusch?

Afganistan'da da görev yapan Grusch, "Kısmen sağlam bir aracı kurtardılar ve İtalyan hükümeti 1944-1945 yıllarına kadar İtalya'daki güvenli bir hava üssüne taşıdı. Papa bunu geri kanalize etti ve Amerikalılara İtalyanların sahip olduğu şeyi söyledi ve sonunda onu aldık." dedi.