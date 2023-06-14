Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti ve Şuşa mesajı dünya gündeminde! Manşetlere böyle taşıdılar

ASSOCİATED PRESS: BÜTÜN DÜNYAYA MESAJ OLACAK

Associated Press, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden geri aldığı şehirde konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.

Erdoğan'ın, "Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." şeklindeki açıklaması öne çıkarıldı.

Azerbaycan ile yakın bağlara sahip olan Türkiye'nin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda aktif bir şekilde bu ülkenin ordusunu desteklediği anımsatıldı.