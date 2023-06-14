Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve Şuşa mesajı dünya gündeminde! Manşetlere böyle taşıdılar
Her seçim zaferi sonrası bir gelenek haline gelen kardeş ülkeleri ziyaret 28 Mayıs sonrası da gerçekleşti. Başkan Erdoğan önce KKTC'ye ardından Azerbaycan'a ziyaretlerde bulundu. Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde verdiği Şuşa mesajı ise dünya basınında geniş yankı buldu. Associated Press, Başkan Erdoğan'ın "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" sözlerini manşetine taşıdı.
Başkan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
ASSOCİATED PRESS: BÜTÜN DÜNYAYA MESAJ OLACAK
Associated Press, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden geri aldığı şehirde konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladığını yazdı.
Erdoğan'ın, "Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır." şeklindeki açıklaması öne çıkarıldı.
Azerbaycan ile yakın bağlara sahip olan Türkiye'nin, Dağlık Karabağ Savaşı'nda aktif bir şekilde bu ülkenin ordusunu desteklediği anımsatıldı.
PBS: SEÇİMLERDEN SONRA GELENEK
ABD merkezli PBS televizyonu, önce KKTC sonrasında ise Azerbaycan'a düzenlenen ziyaretlerin, seçimlerden sonra gelenek haline geldiğini belirtti.
Asırlardır Azerbaycan kültürünün merkezi olan Şuşa'nın, 1992 yılında Ermenistan'ın kontrolüne girdiği notu paylaşıldı.
MİDDLE EAST MONİTOR: İKİLİ İLİŞKİLERİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAKLAR
Erdoğan ve Aliyev'in Bakü'de görüştüğünü aktaran İngiltere merkezli Middle East Monitor, iki liderin, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha ileriye taşıma adımlarını ele aldığını bildirdi.
Liderlerin bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı, Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Komuta Merkezi'ni de ziyaret ettiği ayrıntısına yer verildi.