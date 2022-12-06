Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! The Economist’in yazısı Yunan basınında: Türk-Yunan çatışması geliyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias için sarfettiği sözler, beklendiği gibi büyük yankı buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 5 Aralık Pazartesi günü Kazakistan'ı ziyaret etti. Türk dünyasının artık yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı. Bugün Nikos Dendias da hemen soluğu orada aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun, Nikos Dendias benim eski dostum. Dertliler; çünkü KKTC, Semerkanttaki zirvede gözlemci üye oldu. Bu bir başlangıç. Paniğe kapılmanın sebepleri de gelecek olan."