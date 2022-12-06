Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! The Economist'in yazısı Yunan basınında: Türk-Yunan çatışması geliyor!
Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli artıran Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kazakistan'a gitmesi Ankara'da alay konusu olurken The Economist'in yazısı Yunan medyasında büyük ses getirdi. Hem felaket tellallığı yapan hem de Türkiye'den çekinen Yunanistan'ın söz konusu yazısı gündeme getirmesi iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya çalıştıkları şeklinde yorumlandı.
Yunan basını, Akdeniz'e açılan Abdülhamit Han araştırma gemisini yakından takip ediyor. 'Abdülhamit Han Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor' başlığını seçen Ethnos, geminin Taşucu-1 kuyusunda çalıştığını aktardı.
CNN Yunanistan, 'Akdeniz'de sondaj başladı: Gemi hangi bölgede bulunuyor?' başlıklı haberinde Abdülhamid Han'ın Türk kıta sahanlığı içerisinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias için sarfettiği sözler, beklendiği gibi büyük yankı buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 5 Aralık Pazartesi günü Kazakistan'ı ziyaret etti. Türk dünyasının artık yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı. Bugün Nikos Dendias da hemen soluğu orada aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun, Nikos Dendias benim eski dostum. Dertliler; çünkü KKTC, Semerkanttaki zirvede gözlemci üye oldu. Bu bir başlangıç. Paniğe kapılmanın sebepleri de gelecek olan."
Ethnos gazetesi 'Çavuşoğlu Dendias'la alay etti: Eski dostum arkamızdan koşuyor' derken, Skai televizyonu 'Çavuşoğlu Yunanistan'ın Orta Asya'ya açılması nedeniyle üzgün' başlığını tercih etti.
Kathimerini, 'Dendias Kazakistan'dan: Yayılmacılığa müsamaha gösterilmeyecek' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Nikos Dendias'ın Astana'da yaptığı konuşmada "Ülkenizi ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanıyım ve bunun için gururluyum" dediğini, 'yayılmacılık'la ilgili sözlerinde Türkiye'ye atıfta bulunduğunu kaydetti.
To Vima gazetesi, 'Atina bilinen kalıpların dışına çıkmak istiyor-Hedef Orta Asya'ya açılmak' başlığıyla Dendias'ın temaslarını sundu, Kazakistan ziyaretinin amacının enerji olduğunu vurguladı.
CNN Yunanistan, 'Çavuşoğlu Dendias'a karşı: Nereye gitsek arkamızdan koşuyor' başlıklı haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını öne çıkardı. Ankara'nın Yunan diplomasisinin Orta Asya'ya açılma girişiminden rahatsızlık duyduğunu savunan CNN Yunanistan, Çavuşoğlu'nun Dendias'a 'doğrudan ateş açtığı'nı yazdı.
CNN Yunanistan ayrıca, Yunanistan'ın bir numaralı diplomatı Dendias'ın Astana'da Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev ve mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile görüştüğünü dile getirdi.
Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesinin başlık seçimi ise, 'Çavuşoğlu'ndan Dendias hakkında ince alay: Nereye gitsek arkamızdan koşuyor' şeklindeydi.