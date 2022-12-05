Almanya'nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı
Almanya hükümetinin ABD yapımı F-35'ler hakkındaki belgeleri deşifre oldu. 35 adet F-35 satın alacak olan Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle endişe duyduğu ortaya çıktı. Belgede, ABD tarafının güvenlik taleplerinin bir hayli karmaşık olduğu, bunların da gecikmeleri ve maliyetleri daha da artırabileceği belirtildi.
05.12.2022 14:37 - Son Güncelleme: 05.12.2022 14:37
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Alman ordusunun modernizasyonu için 100 milyar Euro'luk ek fon yaratan ve bu kapsamda Tornado savaş uçaklarından oluşan filosunu yenilemek isteyen Berlin, geçen mart ayında 35 adet F-35 savaş uçağı satın alacağını duyurmuştu.
Ancak AFP tarafından ulaşılan belgede, F-35'lerin konuşlandırılacağı Büchel Hava Üssü'nde yapılması gereken iyileştirmelerin, teslimatın başlayacağı 2026 yılına kadar yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinin şüpheli olduğu belirtildi.