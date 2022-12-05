Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li Lockeed Martin şirketi tarafından üretilen ve dünyanın en modern savaş uçağı olarak bilinen F-35 jetlerinin alımına dair kontratın bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını istediğini ifade etmişti.