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Almanya'nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Almanya hükümetinin ABD yapımı F-35'ler hakkındaki belgeleri deşifre oldu. 35 adet F-35 satın alacak olan Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle endişe duyduğu ortaya çıktı. Belgede, ABD tarafının güvenlik taleplerinin bir hayli karmaşık olduğu, bunların da gecikmeleri ve maliyetleri daha da artırabileceği belirtildi.

05.12.2022 14:37 - Son Güncelleme: 05.12.2022 14:37
Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na gönderilen gizli belgede, Alman Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 10 milyar Euro tutarındaki alımla ilgili karşılaşılabilecek 'gecikmeler ve ek maliyetler' konusunda endişeli olduğu belirtildi.

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Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Söz konusu belgenin komisyon için Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmelerine dayandığı belirtildi.

Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Alman ordusunun modernizasyonu için 100 milyar Euro'luk ek fon yaratan ve bu kapsamda Tornado savaş uçaklarından oluşan filosunu yenilemek isteyen Berlin, geçen mart ayında 35 adet F-35 savaş uçağı satın alacağını duyurmuştu.

Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li Lockeed Martin şirketi tarafından üretilen ve dünyanın en modern savaş uçağı olarak bilinen F-35 jetlerinin alımına dair kontratın bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını istediğini ifade etmişti.

Almanya’nın sır gibi sakladığı F-35 belgeleri sızdı! Deşifre olan gizli belgede F-35 uyarısı

Ancak AFP tarafından ulaşılan belgede, F-35'lerin konuşlandırılacağı Büchel Hava Üssü'nde yapılması gereken iyileştirmelerin, teslimatın başlayacağı 2026 yılına kadar yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinin şüpheli olduğu belirtildi.

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