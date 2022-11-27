Yunan basınında kışkırtıcı manşetler: Türkiye bir gece ansızın neden gelemez!

Türkiye'den yapılan her açıklamayı dakikasında sayfalarına taşıyan Yunanistan medyasında, son günlerde bir numaralı gündem Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği hava operasyonları. Haberlerde hem Ankara'dan hem de Washington ve Moskova'dan gelen bilgiler göze çarpıyor.

Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan, ABD ve Rusya'nın tavsiyelerine karşı koyuyor' başlığıyla sunduğu haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge yaratmak için kararlı göründüğünü yazdı. Bir haftasını dolduran Pençe-Kılıç harekatına ilişkin detayları okurlarına aktaran gazete, son günlerde Ankara-Washington ve Ankara-Moskova hattında sıklaşan görüşme trafiğine vurgu yaptı.