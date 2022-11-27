Yunan basınında kışkırtıcı manşetler: Türkiye bir gece ansızın neden gelemez!
Yunan basını Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna dikkat çekerken bir yandan da kışkırtıcı manşetler atmaya devam ediyor. To Vima ve Ta Nea gazeteleri, 'Türkler neden bir gece ansızın gelemez?' başlığıyla bir haber yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini birçok kez dile getirdiğini hatırlatan To Vima, Ankara'nın Atina ile gerilimi tırmandırmak için özellikle yatırım yaptığını ileri sürüyor.
Türkiye'den yapılan her açıklamayı dakikasında sayfalarına taşıyan Yunanistan medyasında, son günlerde bir numaralı gündem Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği hava operasyonları. Haberlerde hem Ankara'dan hem de Washington ve Moskova'dan gelen bilgiler göze çarpıyor.
Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan, ABD ve Rusya'nın tavsiyelerine karşı koyuyor' başlığıyla sunduğu haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge yaratmak için kararlı göründüğünü yazdı. Bir haftasını dolduran Pençe-Kılıç harekatına ilişkin detayları okurlarına aktaran gazete, son günlerde Ankara-Washington ve Ankara-Moskova hattında sıklaşan görüşme trafiğine vurgu yaptı.
Kathimerini'deki bir başka haberin başlığı ise, ABD'nin YPG'li teröristlere önereceği teklif. 'ABD Kürtlere Türk sınırından 30 kilometre çekilmeyi teklif ediyor' başlığını kullanan gazete, YPG'li teröristlerin Türk ordusuna karşı ABD'lilerden yardım istediğini kaydetti. Gazeteye göre, teröristler Türkiye'nin muhtemel bir kara hârekatından kurtulmanın yollarını arıyor.
'Erdoğan ABD ve Rusya'ya karşı' başlığını seçen CNN Yunanistan, aynı haberin başlığında 'Suriye'nin işgali' gibi skandal bir ifadeye de yer verdi. Washington ve Moskova'dan yapılan uyarılara rağmen Türk liderin operasyonda ısrarcı olduğunu dile getiren televizyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kimseden izin almayacağını ve hârekatın yalnızca başlangıç olduğunu söylediğini aktardı.
CNN Yunanistan ayrıca, Türk ordusunun bir haftada 400'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, vurulan yerler arasında YPG'li teröristlerin ABD ordusuna 2015 yılında ilk kez 'katıldığı' Kobani, Münbiç ve Tel Rıfat gibi yerlerin öne çıktığını yazdı.
2020 yazından bu yana Türkiye'ye karşı çok sayıda müttefik bulan Yunanistan, bu hafta bir kez daha birçok ülkeyle tatbikatlara girişti. CNN Yunanistan, 'Üç NATO uçak gemisi İyon Denizi'nde, Türkiye hiçbir yerde' başlığıyla yer verdiği haberinde, Ankara ve ittifak arasındaki hoşnutsuzluğun artık saklanmadığını savundu.
NATO ordularının Yunanistan ve İtalya arasındaki İyon Denizi'nde sahne aldığını, 12 savaş gemisinin bölgede olduğunu belirten yayın organı, tatbikatta Fransız Charles de Gaulle, Amerikan George HW Bush ve İtalyan Cavour uçak gemilerinin ilk kez Doğu Akdeniz'de buluştuğunu yazdı. CNN Yunanistan, gövde gösterisinde Türkiye'den tek bir geminin bile bulunmadığını özellikle vurguladı.
İKİ GAZETEDE AYNI MANŞET
To Vima ve Ta Nea gazetelerinde ise, 'Türkler neden bir gece ansızın gelemez?' başlığıyla bir haber yayımlandı. Habere göre, Yunanistan ve Türkiye arasında muhtemel bir çatışma halihazırda kimsenin faydasına değil, özellikle de içinde bulunduğumuz zamanda.
Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini birçok kez dile getirdiğini hatırlatan To Vima, Ankara'nın Atina ile gerilimi tırmandırmak için özellikle yatırım yaptığını ileri sürüyor. Haberde, NATO Yunanistan-Türkiye arasında soğukkanlı bir şekilde tarafsız kalsa bile müttefiklerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 'revizyonizm'e karşı taahhütlerini kanıtlamak zorunda oldukları bir mevcut tablo resmi çizildi.
Türkiye'yi NATO'nun 'büyük gücü' olarak niteleyen To Vima'ya göre, Ukrayna nedeniyle Avrupa'da ikinci bir savaşın patlak vermesi istenmiyor. Yunanistan hem Türkiye'nin NATO'daki müttefiki hem de Avrupa Birliği üyesi. Üst düzey bir kaynağın "Yunanistan Ukrayna değildir ve Suriye ile mukayese edilemez" cümlesini kurduğunu yazan To Vima, Washington ve Paris'ten Ankara'ya sürekli uyarıların yapıldığını da savundu.
Haberde Türkiye'nin savaş senaryoları ve Yunanistan'ı hedef alan tehditlerinin artık uluslararası medyanın da ana endişelerinden biri haline geldiği iddia edildi, Atina yönetiminin karşılaştığı Türkiye kaynaklı meydan okumaları uluslararası sahneye bilinçli şekilde taşıdığı da kaydedildi. Haberde, ABD'nin özellikle Girit Adası'ndaki Suda Üssü, Batı Trakya'daki Dedeağaç limanı ve diğer yerlerdeki hamlelerinin öne çıktığı belirtildi.
Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile ayrı ayrı savunma anlaşmaları imzaladığını hatırlatan To Vima, Angela Merkel'in görevinden ayrılmasıyla Almanya'nın da tavır değiştirdiğini savundu.
Atina'nın caydırıcılık için silahlandığı ileri sürülen haberde, Ege Denizi'nde gerilimin yükselmesi halinde ilk tetiği çekenin Yunanistan olmamasının önemine vurgu yapıldı.
Tansiyonun artmasına rağmen Türk ve Yunan taraflarının iletişim halinde olduğunu yazan To Vima, savunma ve dışişleri bakanları arasındaki iletişimin kesilmediğini dile getirdi. "Telefonlar çalışmaya hazır olmalıdır" denilen haberde, bir 'kaza' veya 'umulmadık' bir olayı yönetmek için hatların kesilmemesi gerektiği vurgulandı.