İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kanserden mi öldü? İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor

KİLİT İSİM AYLAR SONRA KONUŞTU

Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetmeden iki gün önce hem Boris Johnson hem de Liz Truss ile bir araya gelerek, son resmi angajmanını kararlı bir şekilde gerçekleştirmişti. O günlerde Kraliçe Elizabeth ve Liz Truss'ın el sıkıştığı fotoğrafta herkesin dikkatini tek bir detay çekmişti.