İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth kanserden mi öldü? İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü dünyada günlerce konuşulmuştu. Kraliyet'e yakınlığı ile bilinen yazar Gyles Brandreth 8 Eylül'de ölen Kraliçe'nin şiddetli kemik ağrılarıyla kendini gösteren kanser türü multipl miyelomdan mustarip olduğunu söyledi.
96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.
Öte yandan Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.
Kitabın DailyMail'de paylaşılan kesitlerinde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:
Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu.
Kitapta miyelomun en yaygın semptomunun özellikle bel ve leğen kemiklerinde görülen ağrılar olduğu ve bu kanser türünün çoğunlukla yaşlıları etkilediği not edildi.
KİLİT İSİM AYLAR SONRA KONUŞTU
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetmeden iki gün önce hem Boris Johnson hem de Liz Truss ile bir araya gelerek, son resmi angajmanını kararlı bir şekilde gerçekleştirmişti. O günlerde Kraliçe Elizabeth ve Liz Truss'ın el sıkıştığı fotoğrafta herkesin dikkatini tek bir detay çekmişti.