Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan'ı korkuttu! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yeniden gündemde
Son dakika haberi | Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından vazgeçmemesi ve kararlı tutumu Yunanistan'ı rahatsız ederken, Pençe Kılıç Harekatı sonrası Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yine gündem oldu. Yunan gazetesi haberinde adeta itiraf gibi bir açıklamada da bulunarak, Türkiye'nin NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu yazdı.
27.11.2022 07:20 - Son Güncelleme: 27.11.2022 07:23
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşmasının ardından Suriye'de başlayan Pençe-Kılıç Harekatı sonrası Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim iyice artmış durumda. Yunan medyasına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç kere tekrar ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sıklıkla tartışılıyor.
Yunanistan'da daha önce de bu sözlerin gerçek olup olamayacağını tartışan analistler, Pençe-Kılıç Harekatı'nın Yunanistan'a bir mesaj olduğu düşüncesinin dolaşmasının ardından söz konusu cümleyi yeniden masaya yatırdı.
Gazetede yer alan haberde diplomatların ve ordu komutanlarının Türkiye-Yunanistan sahasında bir çatışmanın olmasının kimsenin çıkarına olmadığını ifade ettiğinden bahsedildi.