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Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan'ı korkuttu! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yeniden gündemde

Son dakika haberi | Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından vazgeçmemesi ve kararlı tutumu Yunanistan'ı rahatsız ederken, Pençe Kılıç Harekatı sonrası Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yine gündem oldu. Yunan gazetesi haberinde adeta itiraf gibi bir açıklamada da bulunarak, Türkiye'nin NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu yazdı.

27.11.2022 07:20 - Son Güncelleme: 27.11.2022 07:23
Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan’ı korkuttu! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri yeniden gündemde

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşmasının ardından Suriye'de başlayan Pençe-Kılıç Harekatı sonrası Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim iyice artmış durumda. Yunan medyasına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç kere tekrar ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sıklıkla tartışılıyor.

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Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan’ı korkuttu! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri yeniden gündemde

Yunanistan'da daha önce de bu sözlerin gerçek olup olamayacağını tartışan analistler, Pençe-Kılıç Harekatı'nın Yunanistan'a bir mesaj olduğu düşüncesinin dolaşmasının ardından söz konusu cümleyi yeniden masaya yatırdı.

Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan’ı korkuttu! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri yeniden gündemde

Yunan gazetesi Ta Nea'da yer alan "Türkler neden Ege'ye gece gelemez" başlıklı haberde taraf ülkeler arasında meydana gelebilecek bir çatışmanın şu an için kimseye bir yarar sağlamadığına dikkat çekildi.

Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan’ı korkuttu! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri yeniden gündemde

Gazetede yer alan haberde diplomatların ve ordu komutanlarının Türkiye-Yunanistan sahasında bir çatışmanın olmasının kimsenin çıkarına olmadığını ifade ettiğinden bahsedildi.

Pençe Kılıç Harekatı Yunanistan’ı korkuttu! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri yeniden gündemde

Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı varken bunun çok iyi bir hareket olmayacağına dikkat çeken gazete, sitemkar bir şekilde NATO'nun soğukkanlılığını koruyarak 'tarafsız' kaldığını ifade etti.

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