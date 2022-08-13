Trump'ın evine yapılan FBI baskınında "çok gizli" belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu
Dünya günlerce ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınını konuştu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, hafta başında eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge aldığı belirtildi. Öte yandan Trump'ın evine yapılan baskının nedeni ile ilgili Washington Post'tan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar...
13.08.2022 10:43 - Son Güncelleme: 13.08.2022 10:43