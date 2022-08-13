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Trump'ın evine yapılan FBI baskınında "çok gizli" belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Dünya günlerce ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınını konuştu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, hafta başında eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge aldığı belirtildi. Öte yandan Trump'ın evine yapılan baskının nedeni ile ilgili Washington Post'tan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
AJANSLAR
13.08.2022 10:43 - Son Güncelleme: 13.08.2022 10:43
Trump’ın evine yapılan FBI baskınında çok gizli belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Bir haftadır ülke gündemine damga vuran olayla ilgili federal yargıç, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine bugün arama emri dahil diğer mahkeme kayıtlarını kamuya açıkladı.

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Trump’ın evine yapılan FBI baskınında çok gizli belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Mahkeme kayıtlarında, FBI ajanlarının Trump'ın evindeki aramadan sonra 11 set "çok gizli" mühürlü belgeye el koydukları görüldü.

Trump’ın evine yapılan FBI baskınında çok gizli belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Yayımlanan "arama emri"nin detaylarında ise federal ajanların, Casusluk Yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verildi.

Trump’ın evine yapılan FBI baskınında çok gizli belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca, ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen "Hassas bölümlere ayrılmış bilgiler"e ait belgelerin ve bazı Başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkati çekti.

Trump’ın evine yapılan FBI baskınında çok gizli belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu belgeler veya içerebilecekleri bilgiler hakkında ise daha detaylı ayrıntılara yer verilmedi.

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