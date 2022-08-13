Trump'ın evine yapılan FBI baskınında "çok gizli" belgeler sızdı! 11 set mühürlü belgeye el konuldu

Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca, ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen "Hassas bölümlere ayrılmış bilgiler"e ait belgelerin ve bazı Başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkati çekti.